Nicole Wallace, star di È colpa mia, a Roma con Cristiano Caccamo

Nei giorni scorsi, Nicole Wallace è stata vista per le strade di Roma in compagnia dell’attore italiano Cristiano Caccamo , scatenando la curiosità dei fan. Dopo Palermo, l'attrice si è spostata infatti nella Capitale. E, le immagini da lei stessa postate nelle stories, lo confermano: insieme a lei c'era Cristiano, star di Sotto il sole di Riccione. I due si sono regalati una passeggiata tra i monumenti romani, postando immagini dall'atmosfera "Roma by Night". Tuttavia, non ci sarebbe alcun flirt in corso. Almeno per il momento: è verosimile, infatti, che Caccamo abbia un ruolo in Postcards from Italy. Per il momento, però, dal cast non arrivano conferme ufficiali né su un coinvolgimento di Caccamo nella serie né sull’entità del suo ruolo. Rimane dunque solo una certezza: un incontro “rubato” e carico di gossip, che alimenta le speculazioni ma non chiarisce i contorni della vicenda.

Nicole Wallace - conosciuta per la trilogia È colpa mia?, È colpa tua?, È colpa nostra? - si trova attualmente in Italia. Dop le riprese di Postcards from Italy , la nuova serie tv di cui è protagonista, l'attrice si è spostata a Roma.

La fine delle riprese

Le riprese di Postcards from Italy sono terminate. E Nicole Wallace ha voluto scrivere su Instagram un lungo post di ringraziamento. "È l'addio più difficile che ho mai detto a un gruppo di persone e ad un Paese", ha scritto l'attrice. "Mi sono divertita un mondo su questo set e con queste persone. Potrei continuare a parlarne per ore. È stato magico, divertente, semplice e pieno d'amore, proprio come lo show che abbiamo creato. Mi sono innamorata di ogni singola persona di questo team e ho stretto amicizie che spero di portare con me per sempre. Grazie di tutto. Ti amo, Palermo, e ti amo, Italia (...) Sono così triste che sia finita, ma sono così felice che sia successo. E sono emozionate all'idea che potrete conoscere Mia. È una superstar, il personaggio più divertente che abbia mai interpretato".

Chi vedremo nel cast

Accanto a Nicole Wallace, in Postcards from Italy - come svelato da Deadline - troviamo Sebastiano Pigazzi, Filippo De Carli, Maria Vera Ratti, Niccolò Senni, Vincent Riotta, Paola Minaccioni e Martina Gatti. Secondo le prime notizi Wallace interpreterà Mia, una giovane e viziata ereditiera newyorkese che viene mandata a Palermo, in Italia, dal nonno, dove vivrà senza i soldi e i lussi della famiglia lavorando come agente immobiliare nell'azienda di famiglia.