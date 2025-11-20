Noir in Festival 2025, programma completo tra film, ospiti e premi

Milano ospita la XXXV edizione di Noir in Festival, dal 1 al 6 dicembre, con un programma ricco di film, incontri e anteprime. Apertura con Amadeus, nuova serie Sky Original tratta dalla pièce di Peter Shaffer, disponibile da dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. In calendario sette film in concorso, titoli fuori concorso, eventi speciali, grandi autori del noir e i premi Chandler e Scerbanenco.
Milano si prepara a ritrovare la sua anima più segreta con la XXXV edizione di Noir in Festival, in programma dall’1 al 6 dicembre tra l’Università IULM, il cinema Arlecchino – Cineteca Milano, la Casa del Manzoni e la Libreria Rizzoli Galleria. Un mosaico che da 35 anni intreccia cinema, letteratura, fumetti, podcast e inchieste, guidato anche quest’anno dai direttori Giorgio Gosetti e Marina Fabbri.
La pre-inaugurazione è fissata per domenica 30 novembre con Maurizio de Giovanni, mentre l’immagine ufficiale del festival rende omaggio ad Andrea Camilleri nel centenario della nascita, grazie al tratto dell’illustratrice La Came.
L’evento d’apertura: l’anteprima mondiale di Amadeus
La serata di apertura cinematografica vedrà la prima assoluta di Amadeus, la nuova serie Sky Original tratta dalla pièce di Peter Shaffer.
Il cast internazionale schiera Will Sharpe nei panni di Mozart e Paul Bettany in quelli di Salieri, con la regia di Julian Farino e Alice Seabright. La serie sarà disponibile da dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
Approfondimento
Amadeus, da dicembre la serie su Sky e NOW. Il teaser
Il concorso cinematografico
La selezione ufficiale comprende sette titoli in concorso, un fuori concorso e quattro eventi speciali. Tra questi il documentario Chi è senza colpa di Katiuscia Magliarisi (regia di Riccardo Alessandri), il recupero di L’uovo dell’angelo di Mamoru Oshii e il discusso No Other Choice di Park Chan-wook, presentato a Venezia.
I film in gara restituiscono un’Europa multietnica e inquieta, con incursioni in territori lontani:
Undomptables del camerunese Thomas N'Gijol
Hell in Paradise di Leila Sy, ambientato alle Maldive
Brûle le sang del georgiano Akaki Popkhadze
Rapaces di Peter Dourountzsis
Le gang des Amazones di Mélissa Drigeard
Una Ballena del catalano Pablo Hernando
L’Italia di Ferine, esordio di Andrea Corsini, con Carolyn Bracken e la produzione di EDI Effetti Digitali Italiani
Approfondimento
Venezia 82: No Other Choice, la recensione del film di Park Chan-wook
Letteratura: autori, inchieste e geopolitica
Gli incontri alla Rizzoli Galleria ospiteranno, tra gli altri:
Maurizio de Giovanni con L’orologiaio di Brest
Giuliano da Empoli con L’ora dei predatori, introdotto da Antonio Monda
Marco Vichi, Gian Andrea Cerone, Daniele Sanzone, Gianni Biondillo, Marco Bellinazzo
Previsti anche due omaggi: quello al “matrimonio” letterario tra Francia e Italia con Il confine della vergogna di Michèle Pedinielli e Valerio Varesi, e quello dedicato a Claudio Caligari, celebrato dalla rivista “Pantagruel” e dagli sceneggiatori Francesca Serafini e Giordano Meacci.
I premi Chandler e Scerbanenco
Il Premio Raymond Chandler va quest’anno a Mick Herron, autore di serie di successo come Slow Horses.
Il Premio Giorgio Scerbanenco vede in finale Davide Longo, Alessandro Robecchi, Barbara Baraldi, Giorgia Lepore e Mirko Zilahy.
Il Premio dei Lettori – Città di Lignano Sabbiadoro è stato assegnato a Antonio Lanzetta con L’educatore.
Fumetti, graphic novel, podcast
Il percorso dedicato ai linguaggi contemporanei passa dall’Università IULM con:
Jacopo Starace e Smiling Woods
La Came e il suo mondo tra cinema e fumetto
Spugna con Cattivik 2.0, nuova “novel’ grafik” supervisionata da Silver
Focus anche sul podcast con Sara Poma, e con Andrea Maltagliati e Guido Guerci, produttore e co-autore de Il banchiere di Dio.
Masterclass tra noir e musical
Torna Adrian Wootton con una lezione dedicata ai rapporti storici tra il noir e il musical, anticipata dalla rassegna Uno, due, tre… festival! al Cinema Arlecchino dal 24 al 30 novembre.
L’horror di Johannes Roberts
Tra le anticipazioni più attese figura Primate di Johannes Roberts, definito un “natural horror” ad alto tasso di adrenalina e humor nero, tra le sorprese del prossimo anno.
L’impegno del festival
Noir in Festival aderisce anche alla campagna R1PUD1A di Emergency contro la guerra, sottolineando la responsabilità della cultura nel promuovere pace e consapevolezza.