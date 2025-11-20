Noir in Festival 2025, programma completo tra film, ospiti e premi

Milano ospita la XXXV edizione di Noir in Festival, dal 1 al 6 dicembre, con un programma ricco di film, incontri e anteprime. Apertura con Amadeus, nuova serie Sky Original tratta dalla pièce di Peter Shaffer, disponibile da dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. In calendario sette film in concorso, titoli fuori concorso, eventi speciali, grandi autori del noir e i premi Chandler e Scerbanenco.

Milano si prepara a ritrovare la sua anima più segreta con la XXXV edizione di Noir in Festival, in programma dall’1 al 6 dicembre tra l’Università IULM, il cinema Arlecchino – Cineteca Milano, la Casa del Manzoni e la Libreria Rizzoli Galleria. Un mosaico che da 35 anni intreccia cinema, letteratura, fumetti, podcast e inchieste, guidato anche quest’anno dai direttori Giorgio Gosetti e Marina Fabbri. La pre-inaugurazione è fissata per domenica 30 novembre con Maurizio de Giovanni, mentre l’immagine ufficiale del festival rende omaggio ad Andrea Camilleri nel centenario della nascita, grazie al tratto dell’illustratrice La Came.

L’evento d’apertura: l’anteprima mondiale di Amadeus La serata di apertura cinematografica vedrà la prima assoluta di Amadeus, la nuova serie Sky Original tratta dalla pièce di Peter Shaffer.

Il cast internazionale schiera Will Sharpe nei panni di Mozart e Paul Bettany in quelli di Salieri, con la regia di Julian Farino e Alice Seabright. La serie sarà disponibile da dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Approfondimento Amadeus, da dicembre la serie su Sky e NOW. Il teaser

Il concorso cinematografico La selezione ufficiale comprende sette titoli in concorso, un fuori concorso e quattro eventi speciali. Tra questi il documentario Chi è senza colpa di Katiuscia Magliarisi (regia di Riccardo Alessandri), il recupero di L’uovo dell’angelo di Mamoru Oshii e il discusso No Other Choice di Park Chan-wook, presentato a Venezia. I film in gara restituiscono un’Europa multietnica e inquieta, con incursioni in territori lontani: Undomptables del camerunese Thomas N'Gijol

Hell in Paradise di Leila Sy , ambientato alle Maldive

Brûle le sang del georgiano Akaki Popkhadze

Rapaces di Peter Dourountzsis

Le gang des Amazones di Mélissa Drigeard

Una Ballena del catalano Pablo Hernando

L’Italia di Ferine, esordio di Andrea Corsini, con Carolyn Bracken e la produzione di EDI Effetti Digitali Italiani Approfondimento Venezia 82: No Other Choice, la recensione del film di Park Chan-wook

Letteratura: autori, inchieste e geopolitica Gli incontri alla Rizzoli Galleria ospiteranno, tra gli altri: Maurizio de Giovanni con L’orologiaio di Brest

Giuliano da Empoli con L’ora dei predatori, introdotto da Antonio Monda

Marco Vichi, Gian Andrea Cerone, Daniele Sanzone, Gianni Biondillo, Marco Bellinazzo Previsti anche due omaggi: quello al “matrimonio” letterario tra Francia e Italia con Il confine della vergogna di Michèle Pedinielli e Valerio Varesi, e quello dedicato a Claudio Caligari, celebrato dalla rivista “Pantagruel” e dagli sceneggiatori Francesca Serafini e Giordano Meacci.

I premi Chandler e Scerbanenco Il Premio Raymond Chandler va quest’anno a Mick Herron, autore di serie di successo come Slow Horses.

Il Premio Giorgio Scerbanenco vede in finale Davide Longo, Alessandro Robecchi, Barbara Baraldi, Giorgia Lepore e Mirko Zilahy.

Il Premio dei Lettori – Città di Lignano Sabbiadoro è stato assegnato a Antonio Lanzetta con L’educatore.

Fumetti, graphic novel, podcast Il percorso dedicato ai linguaggi contemporanei passa dall’Università IULM con: Jacopo Starace e Smiling Woods

La Came e il suo mondo tra cinema e fumetto

Spugna con Cattivik 2.0, nuova “novel’ grafik” supervisionata da Silver Focus anche sul podcast con Sara Poma, e con Andrea Maltagliati e Guido Guerci, produttore e co-autore de Il banchiere di Dio.