Vittorio Sgarbi annuncia il matrimonio con Sabrina Colle: "Sposo chi mi ha dato la forza"Spettacolo
Ospite di Domenica In, l'ex sottosegretario alla Cultura ha spiegato che si sposerà a Venezia, nella chiesa di Santa Maria dell'Orto
Ospite di Domenica In per presentare il suo nuovo libro Il cielo più vicino – La montagna nell’arte, Vittorio Sgarbi ha annunciato le nozze. E ha parlato (nuovamente) della figlia Evelina.
L'annuncio delle nozze
"Mi sposerò a Venezia nella chiesa di Santa Maria dell’Orto", ha annunciato Vittorio Sgarbi. Perché Venezia? Perché lì ha vissuto una parte importante della sua vita: per lui, è come un ritorno in un luogo della memoria e dell’esistenza felice. Al fianco di Sabrina Colle da oltre vent'anni anni, ha motivato così la sua decisione: “Voglio dare, come è giusto, una parte della mia sensibilità e della mia esistenza a chi mi è stata così vicino e mi ha assistito per darmi forza nella difficoltà della vita quotidiana”.
Sgarbi ha spiegato che, il tempo, non cambia lo spirito delle persone: le avvicina, rafforza il legami. Al di là delle dichiarazioni fatte, dei comportamenti del passato. "A un certo punto esiste la convinzione che alcuni valori sono comuni e vanno condivisi fino in fondo", ha dichiarato l'ex sottosegretario alla Cultura, che ha celebrato l'ironia di Sabrina Colle, il suo divertimento di fronte alle sue battute: "La mia scelta è semplicemente una forma di volontà di testimoniare la mia convinzione e la mia riconoscenza a Sabrina".
Vittorio Sgarbi su Evelina
A Domenica In, Vittorio Sgarbi è tornato a parlare anche della figlia Evelina. "Poteva venire tranquillamente e non è venuta", ha detto. Anche in questo caso, come già fatto dopo l'ospitata da Bruno Vespa, Evelina è intervenuta sui social: "Quello che è avvenuto in Rai oggi è, se possibile, uno spettacolo ancora più svilente e umiliante". Secondo lei, il padre non sposerebbe Sabrina Colle perché innamorato, o perché ha cambiato idea sulle nozze. Anzi: sarebbe piuttosto una decisione rassegnata, la volontà di intraprendere la strada sicura per difendersi dal pericolo. "Ma da cosa deve guardarsi? Non c'è neanche una parola sincera che simboleggi vero amore, piuttosto un collage di frasi preparate prima e ripetute", ha dichiarato Evelina, mettendo in dubbio quanto detto dal padre.