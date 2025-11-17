Ospite di Domenica In per presentare il suo nuovo libro Il cielo più vicino – La montagna nell’arte, Vittorio Sgarbi ha annunciato le nozze. E ha parlato (nuovamente) della figlia Evelina.

L'annuncio delle nozze

"Mi sposerò a Venezia nella chiesa di Santa Maria dell’Orto", ha annunciato Vittorio Sgarbi. Perché Venezia? Perché lì ha vissuto una parte importante della sua vita: per lui, è come un ritorno in un luogo della memoria e dell’esistenza felice. Al fianco di Sabrina Colle da oltre vent'anni anni, ha motivato così la sua decisione: “Voglio dare, come è giusto, una parte della mia sensibilità e della mia esistenza a chi mi è stata così vicino e mi ha assistito per darmi forza nella difficoltà della vita quotidiana”.

Sgarbi ha spiegato che, il tempo, non cambia lo spirito delle persone: le avvicina, rafforza il legami. Al di là delle dichiarazioni fatte, dei comportamenti del passato. "A un certo punto esiste la convinzione che alcuni valori sono comuni e vanno condivisi fino in fondo", ha dichiarato l'ex sottosegretario alla Cultura, che ha celebrato l'ironia di Sabrina Colle, il suo divertimento di fronte alle sue battute: "La mia scelta è semplicemente una forma di volontà di testimoniare la mia convinzione e la mia riconoscenza a Sabrina".