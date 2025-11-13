Daniel Barenboim torna al Teatro alla Scala con Beethoven

Attesissimo ritorno sul palco del Piermarini del Maestro nel segno di Beethoven alla testa della Filarmonica della Scala nel Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 61 e dirigendo la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67. A fare da "spalla" la violinista Lisa Batiashvili. Tre date (17-20-22 novembre) tutte sold out

“Chi non conosce la musica è più povero spiritualmente”. Ne è convinto Daniel Barenboim, come disse in un'intervista a Sky Tg24. Il Maestro, tra i più grandi musicisti viventi in assoluto, torna ora sul palco del Piermarini per il primo programma sinfonico della Stagione 2025/2026 del Teatro alla Scala. Un ritorno attesissimo quello di Barenboim, Direttore musicale del Teatro dal 2011 al 2014, con cui da sempre condivide un prolifico rapporto di sinergia artistica che lo ha portato a offrire la sua lettura delle più importanti pagine del repertorio sinfonico. Lunedì 17, giovedì 20 e sabato 22 novembre, sempre alle ore 20, Barenboim sale sul palco della Scala nel segno di Beethoven, accompagnando, alla testa della Filarmonica della Scala, la violinista Lisa Batiashvili nel Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 61 e dirigendo la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67.

Milano e la Scala

La relazione del Maestro Barenboim con la città di Milano risale al 1954, quando debutta undicenne come pianista in un concerto alla Triennale, per poi arrivare nel 1966 sul palco della Scala sotto la direzione di Zubin Mehta. Nel 1970 debutta alla Scala come direttore, dirigendo la Settima di Bruckner. Una relazione che vede il suo coronamento nella sua nomina a “Maestro scaligero” dal 2007 al 2011 e Direttore Musicale dal 2011 al 2014, affrontando in lungo e in largo il repertorio sinfonico, operistico e solistico.

Barenboim e Beethoven Le ultime apparizioni scaligere hanno lasciato un segno profondo, offrendo al pubblico la sua intensa lettura delle ultime due sinfonie di Schubert. L'immensa esperienza e la profondità interpretativa di Barenboim fanno sì che ogni sua esecuzione appaia quasi trasfigurata. Ben si presta a quest'attesa la Quinta di Beethoven, pagina sinfonica che, dall'anno della prima rappresentazione al Theater an der Wien a oggi, si è impressa nell'immaginario collettivo, non solo grazie alle novità introdotte da Beethoven nella scrittura sinfonica, ma forse e soprattutto grazie alla sua capacità di ricreare un percorso emotivo capace di smuovere l'animo dell'uditore che il 22 dicembre del 1808 si recò al teatro viennese per ascoltare un interminabile concerto (insieme alla Quinta sinfonia furono eseguite la Sinfonia n. 6, la Fantasia per pianoforte, coro e orchestra op. 80, il Concerto per pianoforte e orchestra in sol minore e alcuni brani dalla Messa in do maggiore op. 86) e capace, parallelamente, di parlare all'ascoltatore del 2025, che siede in una sala da concerto per ascoltare uno dei capolavori più riusciti della storia della musica.