Beato Angelico, il pittore di luce protagonista su Sky Arte

Dal 13 novembre alle 21.15 su Sky Arte, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, arriva Beato Angelico. Pittore di luce, un documentario Sky Original che accompagna lo spettatore in un viaggio immersivo tra arte, fede e bellezza. Realizzato in occasione della mostra Beato Angelico, aperta al pubblico fino al 25 gennaio 2026 a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco a Firenze, lo speciale racconta la vita e le opere del frate artista e inventore del Rinascimento in pittura.
Un viaggio tra arte, fede e umanità
Attraverso immagini evocative e gli interventi dei curatori della mostra, Beato Angelico. Pittore di luce ripercorre i momenti più importanti dell’esistenza del celebre frate domenicano, evidenziandone la straordinaria capacità di trasformare il mistero in visione. Le sue opere – dal rigore compositivo alla luminosità dei colori – rivelano una profonda umanità e una spiritualità che mette l’essere umano al centro del racconto del divino.
La luce del Rinascimento su Sky Arte
Questa produzione originale Sky celebra uno dei grandi maestri del Rinascimento, la cui pittura continua a parlare agli occhi e all’anima. Tra arte, storia e contemplazione, Beato Angelico. Pittore di luce invita lo spettatore a riscoprire la grazia e la potenza di un artista capace di unire il visibile all’invisibile, la forma alla fede, in un linguaggio universale che attraversa i secoli.