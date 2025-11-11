Beato Angelico, il pittore di luce protagonista su Sky Arte

Dal 13 novembre alle 21.15 su Sky Arte, in streaming solo su NOW e on demand, arriva in prima tv Beato Angelico. Pittore di luce, documentario Sky Original che celebra la vita e l’opera del grande maestro del Rinascimento. Un racconto visivo tra arte e spiritualità, in dialogo con la mostra in corso a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco a Firenze, aperta fino al 25 gennaio 2026

Dal 13 novembre alle 21.15 su Sky Arte, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, arriva Beato Angelico. Pittore di luce, un documentario Sky Original che accompagna lo spettatore in un viaggio immersivo tra arte, fede e bellezza. Realizzato in occasione della mostra Beato Angelico, aperta al pubblico fino al 25 gennaio 2026 a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco a Firenze, lo speciale racconta la vita e le opere del frate artista e inventore del Rinascimento in pittura.