Beato Angelico, il pittore di luce protagonista su Sky Arte

Beato Angelico, il pittore di luce: su Sky Arte il ritratto del maestro del Rinascimento

Spettacolo

Dal 13 novembre alle 21.15 su Sky Arte, in streaming solo su NOW e on demand, arriva in prima tv Beato Angelico. Pittore di luce, documentario Sky Original che celebra la vita e l’opera del grande maestro del Rinascimento. Un racconto visivo tra arte e spiritualità, in dialogo con la mostra in corso a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco a Firenze, aperta fino al 25 gennaio 2026

Dal 13 novembre alle 21.15 su Sky Arte, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, arriva Beato Angelico. Pittore di luce, un documentario Sky Original che accompagna lo spettatore in un viaggio immersivo tra arte, fede e bellezza. Realizzato in occasione della mostra Beato Angelico, aperta al pubblico fino al 25 gennaio 2026 a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco a Firenze, lo speciale racconta la vita e le opere del frate artista e inventore del Rinascimento in pittura.

Un viaggio tra arte, fede e umanità

Attraverso immagini evocative e gli interventi dei curatori della mostra, Beato Angelico. Pittore di luce ripercorre i momenti più importanti dell’esistenza del celebre frate domenicano, evidenziandone la straordinaria capacità di trasformare il mistero in visione. Le sue opere – dal rigore compositivo alla luminosità dei colori – rivelano una profonda umanità e una spiritualità che mette l’essere umano al centro del racconto del divino.

Approfondimento

Parigi, mostra sui disegni del Rinascimento: "Arte vivida e intuitiva"

La luce del Rinascimento su Sky Arte

Questa produzione originale Sky celebra uno dei grandi maestri del Rinascimento, la cui pittura continua a parlare agli occhi e all’anima. Tra arte, storia e contemplazione, Beato Angelico. Pittore di luce invita lo spettatore a riscoprire la grazia e la potenza di un artista capace di unire il visibile all’invisibile, la forma alla fede, in un linguaggio universale che attraversa i secoli.

