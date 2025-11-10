Shay Mitchell ha lanciato una linea di skincare per bambini dai 3 anni

"Rini non è bellezza, è volontà di insegnare ai nostri figli che prendersi cura di sé può essere divertente, delicato e sicuro", ha spiegato l'attrice che, però, è stata duramente criticata per questa operazione di marketing

Shay Mitchell, star di Pretty Little Liars, è finita al centro delle polemiche. Il motivo? Lo scorso giovedì, l'attrice ha lanciato una linea di prodotti per la cura della pelle dei bambini, suscitando la reazione di chi crede che - insegnare ai propri figli ad utilizzare maschere per il viso già a tre anni - sia una pessima idea.

Il lancio del brand (e le reazioni)

"Sono emozionata (e sinceramente, sollevata) di poter finalmente parlare di Rini", ha scritto Shay Mitchell su Instagram. "Ci ho messo tre anni a realizzare questa linea, ispirata dalle mie bambine, dalla loro curiosità e da tutti i piccoli momenti che mi hanno fatto capire quanto presto inizia tutto. Dalle feste di compleanno al trucco viso, fino alla voglia di fare 'quello che fa la mamma' con le sue maschere... era solo questione di tempo". L'attrice ha poi spiegato: "Rini non è bellezza, è volontà di insegnare ai nostri figli che prendersi cura di sé può essere divertente, delicato e sicuro".

Il primo prodotto del brand è una maschera rigenerante all'aloe vera, nata durante una vacanza di primavera in Messico, quando una delle figlie di Shay aveva preso troppo sole e necessitava di una cura particolare. "I bambini sono curiosi per natura e, invece di ignorare la loro curiosità, possiamo accoglierla. Con prodotti sicuri e delicati di cui i genitori possono fidarsi, e momenti dolci che ci avvicinano".

"Questa cosa mi rattrista così tanto!", ha scritto su Instagram un utente, commentando il post. "Lasciate che i vostri figli facciano i bambini, per favore!". Mentre un altro utente ha commentato: "Non per sminuirti, ma è una cosa ridicola e chiaramente si tratta solo di consumismo: i bambini non hanno bisogno di prodotti per la cura della pelle a parte la protezione solare e magari una crema idratante. E poi non dovrebbero nemmeno pensare alla skincare: è disgustoso".