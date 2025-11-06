Brad Pitt fa causa a Angelina Jolie per 35 milioni di dollari

L'attore ha chiesto 35 milioni di dollari di risarcimento alla sua ex consorte per la vendita della sua quota del castello Miraval, in Provenza, senza il suo consenso. La prossima udienza è fissata per dicembre

Brad Pitt ha citato in giudizio Angelina Jolie chiedendo 35 milioni di dollari di risarcimento per la vendita della sua quota di Chateau Miraval, la tenuta vinicola da 500 ettari nel cuore della Provenza acquistata dalla coppia nel 2012. Secondo i documenti depositati in tribunale e riportati dalla rivista People, la causa si inserisce nella lunga battaglia legale tra i due attori, ormai ex coniugi. A fine ottobre, il team legale di Pitt ha presentato una serie di messaggi scambiati con gli avvocati di Jolie, relativi alla cessione della proprietà avvenuta nel 2021.

Accuse reciproche e documenti contestati Nei messaggi citati, gli avvocati di Jolie confermano che Pitt ha avviato un'azione legale per danni e indicano che sarà lui a dover sostenere i costi per raccogliere e presentare i documenti utili a dimostrare o confutare le sue richieste. La prima causa era stata intentata da Pitt nel 2022, con l'accusa che Jolie avesse venduto la sua quota al gruppo Tenute del Mondo senza rispettare un accordo che prevedeva il consenso reciproco per qualsiasi cessione. Jolie ha negato l'esistenza di tale accordo e ha risposto con una controquerela, accusando Pitt di condurre una "guerra vendicativa" contro di lei.