This Is Me, Gerry Scotti e Loredana Bertè da Silvia Toffanin

Questa sera (mercoledì 29 ottobre 2025) su Canale 5 va in scena l’ultimo capitolo di This Is Me, il format condotto da Toffanin che, nel corso di tre serate, ha intrecciato confidenze, musica e momenti emozionanti di televisione. La padrona di casa di Verissimo si prepara a chiudere questa parentesi speciale con un episodio che promette di fondere la leggerezza dell’intrattenimento con la profondità delle storie personali dei suoi ospiti. Dopo due appuntamenti seguitissimi, il viaggio di This Is Me giunge così al suo epilogo, tra emozioni sincere e racconti capaci di rispecchiare lo spirito del nostro tempo.

La puntata conclusiva, in onda mercoledì 29 ottobre, ruota attorno a protagonisti che hanno trasformato il talento e la dedizione in una carriera esemplare. Silvia Toffanin apre le porte del suo salotto televisivo a figure provenienti da ambiti diversi, accomunate dall’entusiasmo e dalla forza di saper ispirare il pubblico.

Storie di chi ha fatto della passione una vocazione Tra gli ospiti più attesi spicca Gerry Scotti, autentico pilastro della televisione italiana, che ripercorre la sua lunga esperienza professionale, dagli inizi fino al presente, senza perdere il tono confidenziale e l'ironia che da sempre lo contraddistinguono. Al suo fianco arriva Samira Lui, modella e conduttrice, oggi sua partner nel preserale La ruota della fortuna, il celebre game show che continua a rappresentare un simbolo del palinsesto di Canale 5.

Calcio, trionfi e ricordi di un'Italia unita Lo sport trova ampio spazio nel racconto dell'ultima serata di This Is Me grazie alla presenza di tre protagonisti del leggendario Mondiale del 2006: Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Alessandro Del Piero. Insieme, rivivono la straordinaria vittoria che consacrò la Nazionale azzurra e regalò un momento di orgoglio collettivo a milioni di italiani. Le loro parole diventano un viaggio nella memoria, tra sudore, emozione e quella gioia che ancora oggi fa battere il cuore dei tifosi. A portare un'altra prospettiva sportiva è Federica Pellegrini. La "Divina" del nuoto si racconta con sincerità, rievocando sacrifici, medaglie e la metamorfosi che l'ha condotta a una nuova fase della vita, tra la maternità e l'impegno come opinionista.