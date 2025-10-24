Al Teatro Duse la terza edizione del Bologna Ballet Competition

Tre giorni di danza al Teatro Duse tra coreografie d’autore, incontri con direttori artistici e workshop per giovani talenti. Ballerini emergenti da tutto il mondo si confrontano con professionisti e ospiti d'onore trasformando il concorso in un’occasione unica di crescita artistica e personale

Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, il Teatro Duse di Bologna ospiterà la terza edizione del Bologna Ballet Competition, evento internazionale dedicato ai giovani talenti della danza. Il concorso nasce con l’obiettivo di valorizzare e sostenere i danzatori emergenti, offrendo borse di studio e opportunità professionali. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Nazionale della Danza di Belgrado, in collaborazione con il Teatro Duse, sotto la direzione di Aja Jung, fondatrice e direttrice del Belgrade Dance Festival.

Una Giuria d’Eccellenza I partecipanti saranno valutati da una giuria internazionale di alto profilo, composta da coreografi, danzatori, insegnanti e critici di fama mondiale, tra cui Elisabetta Ceron, giornalista e critica di danza, Enrico Morelli, direttore di Agora Coaching Project, Konstantinos Rigos, direttore del Balletto dell’Opera Nazionale Greca di Atene, Elek Tibor Zsolt, docente presso la Ballettakademie der Wiener Staatsoper, Philippe Kratz, direttore artistico del Nuovo Balletto di Toscana, Aja Jung, direttrice del Belgrade Dance Festival e del Bologna Ballet Competition, Eriberto Verardi, fondatore della Scuola del Balletto di Verona, Paolo Mangiola, direttore artistico della Compagnia Nazionale di Danza di Malta, e Attila Kozma, direttore del Miskolc Ballet e dell’Horizon International Dance Festival. Tra gli ospiti d’onore figurano Eric Gauthier, già solista dello Stuttgart Ballet, e Jacopo Godani, direttore artistico della Dresden Frankfurt Dance Company. Potrebbe interessarti Mine vaganti di Ferzan Ozpetek al Teatro Duse di Bologna

Masterclass, Workshop e Opportunità Durante le tre giornate, i partecipanti seguiranno masterclass e workshop gratuiti con personalità di spicco della danza internazionale, lavoreranno con compagnie professionali e si confronteranno direttamente con direttori artistici di fama mondiale. La manifestazione sarà presentata dalla giornalista Ilaria Sambucci, che accompagnerà il pubblico durante il concorso, la serata di apertura “Buone Vibrazioni” e il Gala “Stars of Today and Tomorrow”. Quest’anno il concorso accoglierà giovani talenti provenienti da Italia, Norvegia, Romania, Germania, Grecia, Turchia, Serbia, Ungheria, Polonia, Russia, Cipro, Georgia, Argentina e Bulgaria. I vincitori avranno l’opportunità di esibirsi accanto a ballerini professionisti durante la serata di Gala. Come sottolinea la direttrice artistica Aja Jung “l’obiettivo della manifestazione è realizzare i sogni dei giovani danzatori”.

Serata di Apertura: “Buone Vibrazioni” La serata inaugurale, in programma il 31 ottobre, sarà intitolata “Buone Vibrazioni” e proporrà coreografie di rilievo internazionale firmate da Jacopo Godani e Maša Kolar. Sul palco si esibirà il Balletto del Teatro Nazionale Serbo di Novi Sad, storico ensemble fondato nel 1950 e oggi diretto da Aja Jung. “Il gioco delle ombre” di Jacopo Godani, accompagnato dalle musiche di 48nord / Ulrich Müller, esplora la libertà creativa dell’artista ispirandosi alla leggerezza e al movimento degli uccelli. Seguirà “Bolero” di Maša Kolar, una rilettura originale del celebre brano di Maurice Ravel, in cui la coreografa racconta la trasformazione dell’individuo all’interno della collettività.

Bolero di Maša Kolar in una rilettura del celebre brano di Maurice Ravel

Gala “Stars of Today and Tomorrow” Il 1° novembre il pubblico assisterà al Gala “Stars of Today and Tomorrow”, che vedrà esibirsi danzatori professionisti insieme ai giovani talenti selezionati durante il concorso. Si alterneranno sul palco il Balletto dell’Opera Nazionale Greca di Atene, diretto da Konstantinos Rigos, con estratti di “Golden Age”, un viaggio tra memoria, mito e musica dal vivo che ripercorre trentacinque anni di carriera artistica, e il Nuovo Balletto di Toscana, diretto da Philippe Kratz, con la creazione “Dusk”, un duetto poetico tra luce e ombra ispirato a Aspettando Godot, arricchito da luci, costumi e musiche di Anna von Hausswolff.