Al Duse di Bologna, proposta di matrimonio del direttore d'orchestra

La proposta di matrimonio durante il concerto

Al momento del bis il direttore e fondatore dell'orchestra, Matteo Parmeggiani, ha posato la bacchetta e si è rivolto alla flautista Annamaria Di Lauro, sua compagna. "Vuoi sposarmi?", le ha chiesto. In quel momento Tommaso Ussardi, l'altro fondatore, ha dato il via al “Valzer dei fiori” di Cajkovskij, tra gli applausi del pubblico. “Ieri sera il magico mondo di 'Bollicine', che da anni stupisce il pubblico con le sue edizioni natalizie, ha vissuto un crescendo inaspettato! Se la prima parte del concerto ha dato spazio alle grandi sinfonie, la seconda parte è stata un susseguirsi di emozioni! - si legge sul profilo Facebook del teatro - Tra i valzer e le polke abbiamo riso davvero tanto e ci aspettiamo la stessa cosa dalla serata di oggi e quella di domani! Non si ripeterà invece questo gran finale: la bellissima e commovente proposta di matrimonio del nostro direttore d'orchestra alla splendida Annamaria Di Lauro. Grazie!”.

Lo spettacolo “Bollicine”

“Bollicine”, in cartellone fino al 29 dicembre, comprende brani musicali come le sinfonie dalla Norma, dal Franco Cacciatore, dai Maestri cantori di Norimberga ma anche musica più divertente come valzer e polke di Strauss e di Ciajkovskij. Musica che, come avviene ormai da dieci anni, viene accompagnata a sketch comici e tanta danza che quest'anno hanno coinvolto anche le ballerine di Studio Danza Ensemble e due danzatori acrobati di break-dance, il giocoliere Nicolò Ximenes e il ballerino di tip-tap Tommaso Parazzoli. In apertura, il Coro degli Stonati impegnato che nel coro delle zingarelle dalla Traviata.

Chi è Matteo Parmeggiani

Nato a Bologna il 6 dicembre del 1988, Matteo Parmeggiani ha studiato pianoforte fin da bambino. Ha continuato poi studiando Composizione e direzione d’Orchestra al conservatorio G.B.Martini di Bologna. Durante il periodo di formazione, ha collaborato con diverse realtà musicali del bolognese, tra le quali troviamo il Coro e l'orchestra della Cappella Musicale dei Servi di Maria e la Corale Quadriclavio. Dal 2010 è Direttore Artistico Musicale del Dei Verbum Chorus. Nel 2012 ha vinto il Primo posto al concorso di direzione d'orchestra e borsa di studio Galletti a Bologna. Nel Maggio 2013 ha fondato l’Orchestra Senzaspine, formazione orchestrale di circa 90 elementi, che dirige in diverse occasioni al teatro Manzoni (debutto Settembre 2013) e Duse (debutto Marzo 2014) di Bologna.