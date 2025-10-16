Il Don Giovanni di Mozart inaugura la 58ª Stagione Lirica a Jesi

In scena giovani talenti italiani e internazionali sotto la direzione di Arthur Fagen. La stagione della Lirica prevede opere barocche, debutti e un balletto ispirato a Shakespeare

Sarà il fascino oscuro e magnetico del “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart, con la direzione di Arthur Fagen e la regia di Paul-Émile Fourny, a inaugurare la 58ª Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi. L’appuntamento è per venerdì 17 ottobre alle ore 20:30, con replica domenica 19 ottobre alle 16. Il mito del grande seduttore, libertino e impenitente, torna a vivere in un nuovo allestimento che trasforma Don Giovanni in un “vampiro d’amore”, figura inquieta e irresistibile che sfida l’ordine morale.

Una nuova produzione tra mito e modernità L’opera, un dramma giocoso in due atti su libretto di Lorenzo Da Ponte, approda a Jesi in una coproduzione internazionale che coinvolge teatri italiani ed europei – tra cui il Teatro Coccia di Novara, il Teatro Marrucino di Chieti e l’Opéra-Théâtre de Metz. Il nuovo allestimento è stato interamente realizzato nei laboratori scenografici e di sartoria della Fondazione Pergolesi Spontini. Sul podio Arthur Fagen, direttore musicale dell’Opera di Atlanta, mentre la regia porta la firma di Paul-Émile Fourny, che legge il personaggio di Don Giovanni come un “vampiro” contemporaneo, in un viaggio simbolico tra eros, potere e dannazione. Scene di Benito Leonori, costumi di Giovanna Fiorentini, luci di Patrick Méeüs e visual design di Mario Spinaci completano il quadro creativo. Nel cast, in gran parte under 35, Christian Federici è Don Giovanni, Maria Mudryak interpreta Donna Anna e Louise Guenter Donna Elvira. Con loro Valerio Borgioni (Don Ottavio), Stefano Marchisio (Leporello), Gianluca Failla (Masetto), Eleonora Boaretto (Zerlina) e Luca Dall’Amico (Commendatore). L’orchestra è il Time Machine Ensemble, giovanile formazione nata in seno alla Fondazione, mentre il Coro Ventidio Basso accompagna la scena. Potrebbe interessarti All’Arena di Verona con Sky Classica e la grande opera lirica

Accessibilità e valorizzazione del patrimonio lirico La recita di domenica 19 ottobre sarà dedicata al progetto “Opera accessibile”, con audiodescrizione per persone non vedenti e ipovedenti, sopratitoli per persone sorde e percorsi inclusivi prima dello spettacolo. Un’iniziativa realizzata con l’associazione AXESS, in occasione della Giornata Internazionale del Patrimonio Culturale Immateriale, per celebrare la pratica del canto lirico italiano, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

Una scena del Don Giovanni di Mozart che inaugurerà la stagione Lirica del Teatro Pergolesi di Jesi - Marco Pozzi