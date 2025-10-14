Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi genitori per la terza volta

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, che quest'anno hanno festeggiato il decimo anniversario di nozze, sono diventati genitori per la terza volta. Bianca Carolina Marta è la loro prima figlia femmina, dopo Stefano (8 anni) e Francesco (7). La scelta dei nomi non è casuale: rendono omaggio alla Principessa Carolina e a Marta Marzotto, l'amata nonna materna di Beatrice, icona della moda in Italia.

Una gravidanza vissuta nella privacy

Come da tradizione della famiglia reale monegasca, anche la terza gravidanza di Beatrice Casiraghi è stata vissuta nella piena riservatezza. Solamente lo scorso maggio, il magazine spagnolo ¡HOLA! ha pubblicato alcune foto della principessa che, al fianco del marito, metteva in mostra la pancia durante un evento a Barcellona. Non è invece un segreto l'amore di Carolina di Monaco per i suoi nipoti: "Cerco di essere una nonna autentica. È meraviglioso esserlo senza smettere di essere madre. Amo dedicare tempo ai miei nipoti, sono molto orgogliosa dei miei figli e della nostra unione familiare", ha detto tempo fa, nel corso di un'intervista.