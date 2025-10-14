Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi genitori per la terza volta: è nata Bianca Carolina MSpettacolo
A riportare la notizia, in esclusiva, è stato Paris Match. Bianca Carolina Marta, ottava nipote di Carolina di Monaco, è nata nell'anno del decimo anniversario di nozze della coppia
Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, che quest'anno hanno festeggiato il decimo anniversario di nozze, sono diventati genitori per la terza volta. Bianca Carolina Marta è la loro prima figlia femmina, dopo Stefano (8 anni) e Francesco (7). La scelta dei nomi non è casuale: rendono omaggio alla Principessa Carolina e a Marta Marzotto, l'amata nonna materna di Beatrice, icona della moda in Italia.
Una gravidanza vissuta nella privacy
Come da tradizione della famiglia reale monegasca, anche la terza gravidanza di Beatrice Casiraghi è stata vissuta nella piena riservatezza. Solamente lo scorso maggio, il magazine spagnolo ¡HOLA! ha pubblicato alcune foto della principessa che, al fianco del marito, metteva in mostra la pancia durante un evento a Barcellona. Non è invece un segreto l'amore di Carolina di Monaco per i suoi nipoti: "Cerco di essere una nonna autentica. È meraviglioso esserlo senza smettere di essere madre. Amo dedicare tempo ai miei nipoti, sono molto orgogliosa dei miei figli e della nostra unione familiare", ha detto tempo fa, nel corso di un'intervista.
La storia d'amore
Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono l’esempio di un amore nato tra eleganza, radici aristocratiche e grande discrezione: si incontrano nel 2008 all’Università Bocconi di Milano, giovani, ambiziosi, con un’identità culturale forte. Beatrice appartiene a un'illustre casata lombarda nota fin dal 1400, Pierre è uno dei discendenti di una dinastia risalente alla fine del XIII secolo. I loro anni insieme sono un crescendo di affetto e complicità, lontani da scandali, alimentati da reciproco rispetto e stima. Nel luglio 2015 coronano il loro amore con un doppio matrimonio: civile nel Principato di Monaco e religioso sulle Isole Borromee, sotto il cielo del Lago Maggiore, nella residenza di famiglia di Beatrice. Da quell’unione nascono due figli, Stefano (2017) e Francesco (2018), che completano la loro vita insieme. A loro, oggi, si unisce anche la piccola Bianca Carolina Marta.
Sul fonte del lavoro, con l'aiuto di Pierre, Beatrice Borromeo ha fondato la sua casa di produzione, Astrea Films. Pierre Casiraghi è invece l'azionista di maggioranza dell'impresa edile fondata da suo padre e vicepresidente dello Yacht Club di Monaco.