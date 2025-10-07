Umberto Tozzi, fuori "Vento d'aprile" per i trapianti di midollo

I proventi dello streaming del brano saranno devoluti alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. A ispirarlo la vera storia di Elisa, una bambina scomparsa nel 2020 a causa di una forma di leucemia
Davanti a un'Arena di Verona sold-out, Umberto Tozzi - domenica 5 ottobre - ha tenuto l'ultimo concerto dell'ultimo tour mondiale della sua carriera, L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour. Nel corso della serata ha annunciato dodici date a sorpresa, sette in Italia e cinque a Londra, che andranno in scena nel 2026. E ha presentato Vento d’aprile, il suo nuovo brano, ispirato alla vera storia di Elisa, bambina morta nel 2020 per una rara forma di leucemia.
La storia di Elisa Pardini
La storia della piccola Elisa Pardini (di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone) ha commosso l’Italia. Nata il 27 giugno 2014, Elisa è morta il 9 aprile 2020, all’età di cinque anni, al Bambino Gesù di Roma a causa di una tipologia rarissima di leucemia, la leucemia mielomonocitica infantile. Per tre anni, insieme alla sua famiglia, ha lottato duramente: ha effettuato ricoveri continui, chemioterapie, cure intensive, persino due trapianti di midollo (il primo nel 2018, fallito, il secondo alla fine del 2019). Fabio e Sabina, i suoi genitori, hanno a lungo promosso la ricerca di un donatore compatibile tramite campagne social (#SalviamoElisa), attreaverso appelli all’ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo). Una mobilitazione, questa, che spinse decine di migliaia di persone a tipizzarsi per la donazione.
Umberto Tozzi e la ricerca sul cancro
Per celebrare l'addio alle scene di Umberto Tozzi (o meglio, il quasi addio) il 28 novembre 2025 uscirà L’ultima notte rosa LIVE, un doppio album contenente 23 performance del tour, riarrangiate con l'orchestra, e cinque brani inediti prodotti da Gianluca Tozzi e Bruno Carlo Oggioni. Tra questi Vento d’aprile, i cui proventi dello streaming saranno devoluti alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, a sostegno dell'impegno dell'artista per la ricerca scientifica. Una causa, questa, che da sempre gli sta a cuore.