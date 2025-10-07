Umberto Tozzi, fuori "Vento d'aprile" per i trapianti di midollo

Davanti a un'Arena di Verona sold-out, Umberto Tozzi - domenica 5 ottobre - ha tenuto l'ultimo concerto dell'ultimo tour mondiale della sua carriera, L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour. Nel corso della serata ha annunciato dodici date a sorpresa, sette in Italia e cinque a Londra, che andranno in scena nel 2026. E ha presentato Vento d’aprile, il suo nuovo brano, ispirato alla vera storia di Elisa, bambina morta nel 2020 per una rara forma di leucemia.

La storia di Elisa Pardini

La storia della piccola Elisa Pardini (di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone) ha commosso l’Italia. Nata il 27 giugno 2014, Elisa è morta il 9 aprile 2020, all’età di cinque anni, al Bambino Gesù di Roma a causa di una tipologia rarissima di leucemia, la leucemia mielomonocitica infantile. Per tre anni, insieme alla sua famiglia, ha lottato duramente: ha effettuato ricoveri continui, chemioterapie, cure intensive, persino due trapianti di midollo (il primo nel 2018, fallito, il secondo alla fine del 2019). Fabio e Sabina, i suoi genitori, hanno a lungo promosso la ricerca di un donatore compatibile tramite campagne social (#SalviamoElisa), attreaverso appelli all’ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo). Una mobilitazione, questa, che spinse decine di migliaia di persone a tipizzarsi per la donazione.