The Best of Miyazaki, il concerto-spettacolo dell'Anime Pop Orchestra

Un concerto-spettacolo immersivo che porta sul palco musiche e immagini del grande maestro dell’animazione giapponese, con un intervento live dell’artista Elia Cristofoli. Venerdì 10 ottobre a Brescia, domenica 26 ottobre a Seriate (Bergamo), mercoledì 26 novembre 2025 a Mantova

La neonata Anime Pop Orchestra segna il suo esordio con il tour The Best of Miyazaki, uno spettacolo unico che intreccia le arti, capace di emozionare tanto gli appassionati del cinema d’animazione quanto gli amanti della musica dal vivo.

Uno spettacolo immersivo Un concerto-spettacolo immersivo in cui Anime Pop Orchestra, realtà organizzata da Unixono srls, interpreta le colonne sonore più iconiche dello Studio Ghibli, da Il Castello Errante a Il mio vicino Totoro, da La città incantata a Principessa Mononoke e molte altre.

Brescia, Seriate e Mantova Il tour inizia da Brescia, il 10 ottobre alle ore 21, per proseguire poi a Seriate, il pomeriggio di domenica 26 settembre, ore 17, e chiudersi a Mantova, mercoledì 26 novembre alle 21.



The Best of Miyazaki è un’occasione speciale per scoprire e vivere le musiche e le immagini del grande maestro dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki.

I brani di Joe Hisaishi Tutti i brani omaggiano la proficua collaborazione artistica tra Miyazaki e il compositore Joe Hisaishi, definito da molti il "Morricone d'Asia", che colpisce per stile compositivo e varietà sonora, ispirati dalla musica da film occidentale e slanci melodici che prendono spunto dalla grande musica sinfonica.