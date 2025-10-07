Esplora tutte le offerte Sky
The Best of Miyazaki, il concerto-spettacolo dell'Anime Pop Orchestra

Spettacolo

Un concerto-spettacolo immersivo che porta sul palco musiche e immagini del grande maestro dell’animazione giapponese, con un intervento live dell’artista Elia Cristofoli. Venerdì 10 ottobre a Brescia, domenica 26 ottobre a Seriate (Bergamo), mercoledì 26 novembre 2025 a Mantova

La neonata Anime Pop Orchestra segna il suo esordio con il tour The Best of Miyazaki, uno spettacolo unico che intreccia le arti, capace di emozionare tanto gli appassionati del cinema d’animazione quanto gli amanti della musica dal vivo.

Uno spettacolo immersivo

Un concerto-spettacolo immersivo in cui Anime Pop Orchestra, realtà organizzata da Unixono srls, interpreta le colonne sonore più iconiche dello Studio Ghibli, da Il Castello Errante a Il mio vicino Totoro, da La città incantata a Principessa Mononoke e molte altre.

Brescia, Seriate e Mantova

Il tour inizia da Brescia, il 10 ottobre alle ore 21, per proseguire poi a Seriate, il pomeriggio di domenica 26 settembre, ore 17, e chiudersi a Mantova, mercoledì 26 novembre alle 21.

The Best of Miyazaki è un’occasione speciale per scoprire e vivere le musiche e le immagini del grande maestro dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki.

I brani di Joe Hisaishi

Tutti i brani omaggiano la proficua collaborazione artistica tra Miyazaki e il compositore Joe Hisaishi, definito da molti il "Morricone d'Asia", che colpisce per stile compositivo e varietà sonora, ispirati dalla musica da film occidentale e slanci melodici che prendono spunto dalla grande musica sinfonica.

I live sketches di Elisa Cristofoli

Accanto all’orchestra, l’artista Elia Cristofoli (The Serial Sketcher) realizzerà dal vivo i suoi sketches ispirati ai personaggi e agli scenari più amati, proiettati in tempo reale con la realizzazione orchestrale sotto l'attenta regia di Angelo Mariano. Musica e disegni si intrecceranno in un dialogo continuo, accompagnati da brevi narrazioni, che guideranno il pubblico tra emozioni, ricordi e curiosità legate all’universo Miyazaki. 

Cinema

Miyazaki, gli 11 film prima di Il ragazzo e l'airone e dove vederli

Prima di “Kimi-tachi wa dō ikiru ka” (titolo originale dell'ultima pellicola del maestro dell'animazione giapponese), il leggendario cineasta nipponico ha firmato altri 11 titoli cinematografici di tutto rispetto. Eccoli, corredati dalle informazioni necessarie su dove si possono guardare

Spettacolo: Per te