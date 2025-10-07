Sophia Loren riappare in foto per il matrimonio del figlio Carlo

L’attrice novantunenne ha partecipato al matrimonio civile del figlio Carlo Ponti con Mariam Sharmanashvili a Ginevra. Le foto, condivise sui social, la mostrano sorridente accanto ai figli e ai nipoti, in un raro momento pubblico

Dopo il primo “sì” pronunciato a luglio in Georgia, Carlo Ponti e Mariam Sharmanashvili hanno scelto di celebrare una seconda cerimonia civile a Ginevra, dove vive da tempo Sophia Loren. L’obiettivo? Permettere alla madre dello sposo, 91 anni compiuti da poco, di essere presente in un giorno così speciale. E così, nelle foto condivise su Instagram, la diva appare sorridente e radiosa, con un maglioncino rosso acceso e un trucco impeccabile, circondata dai figli e dai nipoti

Le parole dello sposo e il legame familiare “Un brindisi a una vita d’amore!” ha scritto Carlo Ponti a corredo degli scatti pubblicati sui social, aggiungendo: “Un giorno che custodiremo per sempre nei nostri cuori!”. Il direttore d’orchestra, primogenito di Sophia Loren e del produttore Carlo Ponti Sr., ha voluto condividere con i suoi follower un momento di grande armonia familiare. Accanto agli sposi, anche il fratello minore Edoardo Ponti, regista e sceneggiatore, che nel 2021 ha diretto la madre nel film “La vita davanti a sé.