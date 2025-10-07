Esplora tutte le offerte Sky
Sophia Loren riappare in foto per il matrimonio del figlio Carlo

Spettacolo
Fonte Instagram

L’attrice novantunenne ha partecipato al matrimonio civile del figlio Carlo Ponti con Mariam Sharmanashvili a Ginevra. Le foto, condivise sui social, la mostrano sorridente accanto ai figli e ai nipoti, in un raro momento pubblico

Dopo il primo “sì” pronunciato a luglio in Georgia, Carlo Ponti e Mariam Sharmanashvili hanno scelto di celebrare una seconda cerimonia civile a Ginevra, dove vive da tempo Sophia Loren. L’obiettivo? Permettere alla madre dello sposo, 91 anni compiuti da poco, di essere presente in un giorno così speciale. E così, nelle foto condivise su Instagram, la diva appare sorridente e radiosa, con un maglioncino rosso acceso e un trucco impeccabile, circondata dai figli e dai nipoti

Le parole dello sposo e il legame familiare

“Un brindisi a una vita d’amore!” ha scritto Carlo Ponti a corredo degli scatti pubblicati sui social, aggiungendo: “Un giorno che custodiremo per sempre nei nostri cuori!”. Il direttore d’orchestra, primogenito di Sophia Loren e del produttore Carlo Ponti Sr., ha voluto condividere con i suoi follower un momento di grande armonia familiare. Accanto agli sposi, anche il fratello minore Edoardo Ponti, regista e sceneggiatore, che nel 2021 ha diretto la madre nel film “La vita davanti a sé.

Un compleanno speciale e una famiglia unita

La presenza di Loren al matrimonio è solo l’ultimo capitolo di un legame familiare che si conferma solido e affettuoso. Lo scorso 20 settembre, l’attrice ha festeggiato il suo 91esimo compleanno proprio a Ginevra, circondata dai figli, dalle nuore e dai nipoti. In quell’occasione, Edoardo ha pubblicato una foto di gruppo davanti alla torta, accompagnata dal messaggio: “Buon compleanno mammina, ti amiamo tanto”. Loren è madre di Carlo e Edoardo, e nonna di quattro nipoti: Vittorio e Beatrice, figli di Carlo; Lucia e Leonardo, figli di Edoardo.

Cinema

Sophia Loren compie 90 anni: le foto di ieri e di oggi

La più grande diva e icona cinematografica italiana mai esistita. Sophia Loren ha portato il Bel paese sul tetto di Hollywood, nel 1962 vince l'Oscar come 'Miglior attrice protagonista' per "La ciociara". Nata a Roma il 20 settembre 1934, compie 90 anni.

