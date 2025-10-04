La Pimpa compie 50 anni e arriva a teatro con Il Musical a Pois

Dalla penna di Altan alla regia di Enzo D’Alò: la Pimpa, amatissima cagnolina a pois, festeggia i 50 anni con uno spettacolo teatrale colorato e sorprendente. Il Musical a Pois, nato da Fondazione Aida Ets, debutta all’Estate Teatrale Veronese e ora parte in tournée in tutta Italia: da Milano a Torino, da Bologna a Firenze, fino a Mestre e Senigallia. Nel cast Gloria Zamprogno, Jacopo Violi, Matteo Fresch, Irene Albanese

“Tutto è nato come un gioco per mia figlia Francesca. Le facevo dei disegnini con pupazzi buffi e un giorno è venuta fuori una cagnolina a pois. Non c’era alcuna intenzione di farla diventare altro”. Così Francesco Tullio Altan ricorda la nascita della Pimpa, la cagnolina a pallini rossi con le orecchie lunghe e gli occhi spalancati sul mondo, che dal 1975 ha conquistato generazioni di lettori e spettatori.

Cinquant’anni dopo il debutto sulle pagine del Corriere dei Piccoli, Pimpa è ormai un’icona pop della cultura italiana: ha animato fumetti, libri, una rivista dedicata, cartoni per la Rai, guide turistiche per bambini e perfino un volume multilingue distribuito nel mondo dal Ministero degli Esteri in occasione di Expo 2025 Osaka.

Ora è pronta a salire su un nuovo palcoscenico: quello del teatro musicale.