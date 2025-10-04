La Pimpa compie 50 anni e arriva a teatro con Il Musical a Pois

Dalla penna di Altan alla regia di Enzo D’Alò: la Pimpa, amatissima cagnolina a pois, festeggia i 50 anni con uno spettacolo teatrale colorato e sorprendente. Il Musical a Pois, nato da Fondazione Aida Ets, debutta all’Estate Teatrale Veronese e ora parte in tournée in tutta Italia: da Milano a Torino, da Bologna a Firenze, fino a Mestre e Senigallia. Nel cast Gloria Zamprogno, Jacopo Violi, Matteo Fresch, Irene Albanese
“Tutto è nato come un gioco per mia figlia Francesca. Le facevo dei disegnini con pupazzi buffi e un giorno è venuta fuori una cagnolina a pois. Non c’era alcuna intenzione di farla diventare altro”. Così Francesco Tullio Altan ricorda la nascita della Pimpa, la cagnolina a pallini rossi con le orecchie lunghe e gli occhi spalancati sul mondo, che dal 1975 ha conquistato generazioni di lettori e spettatori.
Cinquant’anni dopo il debutto sulle pagine del Corriere dei Piccoli, Pimpa è ormai un’icona pop della cultura italiana: ha animato fumetti, libri, una rivista dedicata, cartoni per la Rai, guide turistiche per bambini e perfino un volume multilingue distribuito nel mondo dal Ministero degli Esteri in occasione di Expo 2025 Osaka.
Ora è pronta a salire su un nuovo palcoscenico: quello del teatro musicale.
Il Musical a Pois: Pimpa incontra Shakespeare
Prodotto da Fondazione Aida Ets, scritto dallo stesso Altan e diretto da Enzo D’Alò (regista di cult come La gabbianella e il gatto), Pimpa. Il Musical a Pois debutta con l’ambizione di conquistare grandi e piccoli. La storia, infatti, porta la cagnolina in un’avventura insolita: dal suo mondo fantastico arriva nientemeno che William Shakespeare, evocato “in omaggio a Verona”, racconta Altan.
Sarà proprio il Bardo, direttamente dalla brughiera inglese, a dialogare con Pimpa in un racconto coloratissimo, arricchito da scenografie firmate dallo stesso Altan e da un cast che vede protagonisti Gloria Zamprogno, Jacopo Violi, Matteo Fresch e Irene Albanese.
Un tour nazionale tra ottobre e maggio
Dopo il debutto all’Estate Teatrale Veronese e la prima tappa al Teatro Remondini di Bassano del Grappa (5 ottobre), lo spettacolo partirà per una lunga tournée che attraverserà l’Italia fino a primavera 2026
Tour 2025
.
Alcune date principali:
12 ottobre – Teatro Manzoni, Milano
19 ottobre – Teatro Russolo, Portogruaro
25 ottobre – Teatro Rossetti, Trieste
26 ottobre – Centro Santa Chiara, Trento
15-16 novembre – Brescia e Gorizia
30 novembre – Teatro Giuditta Pasta, Saronno
7-8 dicembre – Vigevano e Torino
11-12 dicembre – Castelnuovo del Garda
14-16 dicembre – Verona, Teatro Stimate
26-28 dicembre – Legnago e Vallelaghi
gennaio 2026 – Mestre, Senigallia, Padova, Carpi, Modena
febbraio 2026 – Firenze, Nichelino, La Spezia
marzo-aprile 2026 – Sassuolo, Cassola, Gallarate, Bolzano, Vicenza
19-20 aprile – Pavia
3 maggio – Teatro Celebrazioni, Bologna
Un calendario fittissimo che porta Pimpa nei principali teatri italiani, con repliche speciali durante le festività natalizie.
Pimpa, icona senza tempo
Pimpa non è solo un personaggio per bambini: è un simbolo di meraviglia, un invito a guardare il mondo con occhi spalancati e curiosi. La sua forza sta proprio nella semplicità, che nel corso degli anni è riuscita a parlare a generazioni diverse, rimanendo sempre attuale.
Con Il Musical a Pois, la cagnolina a pallini rossi celebra i suoi 50 anni tornando al cuore della sua missione: stupire, divertire e insegnare che la fantasia è una lente preziosa per interpretare la realtà.
Un compleanno da applausi
Con questo tour teatrale, la Pimpa conferma la sua vitalità e la sua capacità di reinventarsi, restando fedele alla sua identità. Da un disegno nato per gioco nel 1975 a un musical che porta in scena Shakespeare, la cagnolina di Altan dimostra che i veri personaggi non hanno età: continuano a crescere insieme al pubblico, generazione dopo generazione.