Altan: "Ecco come nacque la mia Pimpa in un pomeriggio di 50 anni fa"

In un pomeriggio milanese di cinquant'anni fa, una figlia chiede al proprio padre di disegnare. Il padre prende un pennarello e inizia: prima fa una nave, quindi fa un orso, poi un sole. Infine, decide di disegnare un cane, anzi una cagnolina. Lo fa a pois e con gli occhi azzurri. Quel padre e quella figlia, in quel pomeriggio di mezzo secolo fa, non sanno che quella cagnolina diventerà uno dei personaggi più amati dei bambini di tre generazioni. Nella nuova puntata di "Incipit" raccontiamo questa storia, quella della nascita di Pimpa, e lo facciamo con il suo creatore, Altan, uno dei grandi autori satirici contemporanei.

