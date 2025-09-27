Emma, morto il nonno Leandro: il tenero messaggio su Instagram

Esplora tutte le offerte Sky
Emma Marrone, morto il nonno: "Ciao nonno Leandro, salutami papà". Il post su Instagram

Spettacolo
Immagine tratta dal profilo Instagram @real_brown

Affidato a una stories su Instagram, la cantante annuncia la triste scomparsa del suo adorato nonno: "Ciao nonno Leandro. Salutami Papà". Il triste annuncio condiviso su una Instagram stories 

La cantante Emma Marrone ha sempre voluto parlare della propria vita con sincerità e trasparenza, lo ha fatto anche recentemente ripercorrendo la sua malattia e invitando a fare prevenzione in occasione di Ieo per le Donne, l’evento annuale organizzato dall’Istituto Europeo di Oncologia. Negli ultimi tempi all'artista sono successe molte cose, sopratutto dentro di sé, come ha condiviso via social ai suoi follower. Oggi, tra gli ultimi post, affidato a una stories su Instagram, l'annuncio della scomparsa del suo adorato nonno con un bellissimo ritratto in bianco e nero che lo ritrae mentre guarda in camera: "Ciao nonno Leandro. Salutami Papà <3".

Il lutto per la cantante giunge a tre anni di distanza dalla tragica morte di suo padre Rosario, avvenuta a soli 66 anni, il 5 settembre 2022, a causa di una leucemia.

