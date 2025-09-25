Nilsson, il 45enne modello svedese "Bonus" di Avanti un altro, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna. Al suo posto è arrivato il modello scoperto da Maria De Filippi

Avanti un altro, l'iconico show condotto da Paolo Bonolis, ha un nuovo "Bonus". Chi? Il modello Luca Vetrone, già visto in tv come corteggiatore a Uomini e Donne e poi tentatore a Temptation Island.

Chi è Luca Vetrone

Classe 1995, Luca Vetrone è un giovane modello, visto a Uomini e Donne (nelle vesti di corteggiatore) e a Temptation Island (nelle vesti di tentatore). Poi è approdato all'Isola dei Famosi, dove è arrivato secondo dietro Marco Mazzoli. Ora, è stato scelto da Paolo Bonolis come "Bonus" di Avanti un altro.

L'uscita di Daniel Nilsson

Da anni, il Bonus di Avanti un altro è Daniel Nilsson, 45enne fotomodello svedese. Nei giorni scorsi, tuttavia, Nilsson è stato arrestato a Breuil-Cervinia con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna (figlia di un diplomatico italiano). I due si trovavano in vacanza nella nota località sciistica valdostana, quando hanno cominciato a litigare violentemente. Secondo i testimoni, Nilsson avrebbe finito per aggredirla fisicamente. La donna lo avrebbe poi denunciato, accusandolo di aver usato ripetutamente violenza contro di lei, conducendo così al suo arresto.