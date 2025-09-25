Chi è Luca Vetrone, ex tentatore che sostituirà Daniel Nilsson in Avanti un altroSpettacolo
Nilsson, il 45enne modello svedese "Bonus" di Avanti un altro, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna. Al suo posto è arrivato il modello scoperto da Maria De Filippi
Avanti un altro, l'iconico show condotto da Paolo Bonolis, ha un nuovo "Bonus". Chi? Il modello Luca Vetrone, già visto in tv come corteggiatore a Uomini e Donne e poi tentatore a Temptation Island.
Chi è Luca Vetrone
Classe 1995, Luca Vetrone è un giovane modello, visto a Uomini e Donne (nelle vesti di corteggiatore) e a Temptation Island (nelle vesti di tentatore). Poi è approdato all'Isola dei Famosi, dove è arrivato secondo dietro Marco Mazzoli. Ora, è stato scelto da Paolo Bonolis come "Bonus" di Avanti un altro.
L'uscita di Daniel Nilsson
Da anni, il Bonus di Avanti un altro è Daniel Nilsson, 45enne fotomodello svedese. Nei giorni scorsi, tuttavia, Nilsson è stato arrestato a Breuil-Cervinia con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna (figlia di un diplomatico italiano). I due si trovavano in vacanza nella nota località sciistica valdostana, quando hanno cominciato a litigare violentemente. Secondo i testimoni, Nilsson avrebbe finito per aggredirla fisicamente. La donna lo avrebbe poi denunciato, accusandolo di aver usato ripetutamente violenza contro di lei, conducendo così al suo arresto.
Come funziona Avanti un altro
Game show televisivo italiano di grande successo, trasmesso su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti, Avanti un altro - lanciato nel 2011 - ha rivoluzionato il genere del quiz televisivo, mescolando il classico schema delle domande e risposte a momenti di comicità, improvvisazione e intrattenimento puro. La formula del gioco prevede che i concorrenti si susseguano uno dopo l’altro – da qui il titolo del programma – e cerchino di accumulare denaro rispondendo correttamente a quesiti di cultura generale. La particolarità è l’introduzione del “minimondo”, una galleria di personaggi stravaganti, irriverenti e spesso sopra le righe che, con i loro interventi, domande a tema o piccoli sketch, contribuiscono a rendere la gara imprevedibile e spettacolare.