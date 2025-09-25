James Senese ricoverato in ospedale per polmonite: è grave

Esplora tutte le offerte Sky
James Senese ricoverato per polmonite, il sassofonista amico di Pino Daniele è grave

Spettacolo
©Getty

Il musicista partenopeo, 80 anni, si è sentito male nella serata di mercoledì 24 settembre ed è subito stato portato al Caldarelli di Napoli

James Senese, sassofonsista napoletano, è ricoverato al Cardarelli di Napoli per via di una polmonite. Secondo quanto appreso dall'Adkronos, le sue condizioni sarebbero gravi.

Chi è James Senese

James Senese, nato a Napoli nel 1945, è da decenni noto per la sua capacità di fondere sonorità internazionali alle radici partenopee. Figlio di un soldato afroamericano e di una donna napoletana, ha trovato nella musica un linguaggio universale per esprimere identità e appartenenza. Dopo gli esordi negli anni Sessanta con i Giants, raggiunge la notorietà con la storica formazione di Napoli Centrale con cui porta al grande pubblico una miscela innovativa di jazz, rock, funk e tradizione napoletana. Parallelamente, collabora con Pino Daniele, contribuendo a quell’inconfondibile sound che avrebbe rivoluzionato la musica italiana. La sua carriera è costellata di album di successo, tournée e riconoscimenti, sempre guidata da un forte impegno sociale e dalla volontà di dare voce, attraverso il sax e le parole, a Napoli e alle sue contraddizioni.

