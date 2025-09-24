Esplora tutte le offerte Sky
Chi è Raffaello Tonon che si è ribellato agli hater che hanno criticato il suo peso

Opinionista televisivo, ex star dei reality oggi proprietario di una cantina in Romagna, Tonon ha risposto a chi - sui social - l'ha preso di mira per il suo fisico

Lanciato dal Maurizio Costanzo Show, consacrato dal Grande Fratello VIP, per anni Raffaello Tonon è stato ospite di vari salotti televisivi in veste di opinionista. Oggi proprietario di una cantina a Cattolica, in Romagna, ha voluto rispondere agli hater che hanno criticato il suo aumento di peso.

Raffaello Tonon contro gli hater

Insieme all'inseparabile amico Luca Onestini, Raffaello Tonon debutterà a teatro. E sono stati proprio i video promozionali del loro show, a scatenare i commenti degli hater.

 

"Ho letto tante volte 'Cosa è successo a Tonon, è irriconoscibile’. Sapete che cosa è successo? Il Tonon odierno ha mangiato anche il vecchio Tonon”, ha raccontato. “È successo che cadere è normale, e non si rialzano solo i soggetti forti, ci rialziamo tutti". Tonon ha raccontato il dolore di quando la causa delle cadute sono gli spintoni altrui. In merito alla sua forma fisica, ha spiegato d'aver raggiunto una nuova consapevolezza: "Non mi importa nulla di ‘tenermi’, di ‘stare attento’. Alla mia età mi permetto il lusso di non privarmi di nulla, fottendomene della pressione, degli zuccheri, degli esami".

 

Non si piaceva a vent'anni, Raffaello Tonon. Non si piaceva a trenta. "Per me, da qualche anno è finita la magia tossica del piacere di sedurre, non sono più schiavo del sesso e dell’amore e quindi nemmeno della bellezza e della bilancia. Piuttosto che offrire cene inutili, compro chantilly, profiterol, pavlova e bei libri. Ecco cosa è successo", ha concluso.

Chi è Raffaello Tonon

Raffaello Tonon sta per debuttare a teatro insieme a Luca Onestini, con la commedia Due fratelli e l'urna meno ¼. Ma qual è stata, fino ad oggi, la sua carriera? Milanese classe 1979, Raffaello Tonon inizia la sua carriera televisiva nel 2004, quando appare come ospite al Maurizio Costanzo Show. L’anno successivo partecipa al reality La Fattoria, dove conquista la vittoria al televoto e si guadagna il soprannome di “Conte”, per via dei suoi modi eleganti. Da lì diventa una presenza fissa nei programmi televisivi, soprattutto come opinionista in trasmissioni di grande successo come Pomeriggio 5, Ciao Darwin e La Talpa. Nel 2017 torna alla ribalta partecipando al Grande Fratello VIP, esperienza che lo porta fino in finale e che segna la nascita della sua amicizia con Luca Onestini, con cui collaborerà anche in radio. Negli ultimi anni, Tonon ha scelto di allontanarsi dai riflettori per costruirsi una nuova vita a Cattolica, dove oggi è proprietario di una cantina.

Sarah Toscano attaccata dagli haters sui social per il suo corpo

