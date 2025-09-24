Chi è Raffaello Tonon, che si è ribellato agli hater

Lanciato dal Maurizio Costanzo Show, consacrato dal Grande Fratello VIP, per anni Raffaello Tonon è stato ospite di vari salotti televisivi in veste di opinionista. Oggi proprietario di una cantina a Cattolica, in Romagna, ha voluto rispondere agli hater che hanno criticato il suo aumento di peso.

Raffaello Tonon contro gli hater

Insieme all'inseparabile amico Luca Onestini, Raffaello Tonon debutterà a teatro. E sono stati proprio i video promozionali del loro show, a scatenare i commenti degli hater.

"Ho letto tante volte 'Cosa è successo a Tonon, è irriconoscibile’. Sapete che cosa è successo? Il Tonon odierno ha mangiato anche il vecchio Tonon”, ha raccontato. “È successo che cadere è normale, e non si rialzano solo i soggetti forti, ci rialziamo tutti". Tonon ha raccontato il dolore di quando la causa delle cadute sono gli spintoni altrui. In merito alla sua forma fisica, ha spiegato d'aver raggiunto una nuova consapevolezza: "Non mi importa nulla di ‘tenermi’, di ‘stare attento’. Alla mia età mi permetto il lusso di non privarmi di nulla, fottendomene della pressione, degli zuccheri, degli esami".

Non si piaceva a vent'anni, Raffaello Tonon. Non si piaceva a trenta. "Per me, da qualche anno è finita la magia tossica del piacere di sedurre, non sono più schiavo del sesso e dell’amore e quindi nemmeno della bellezza e della bilancia. Piuttosto che offrire cene inutili, compro chantilly, profiterol, pavlova e bei libri. Ecco cosa è successo", ha concluso.