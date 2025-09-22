Temptation Island e poi... e poi, le anticipazioni di stasera

Esplora tutte le offerte Sky
Temptation Island e poi... e poi, le anticipazioni della puntata di stasera

Lunedì 22 settembre, su Canale 5, va in scena la puntata finale del reality show. Una puntata che racconterà cosa è successo alle coppie (insieme e non), una volta spenti i riflettori

Ci sono coppie rimaste insieme, coppie che non hanno retto. E ci sono coppie nuove, con tentatrici e tentatori che - da single - si sono ritrovati innamorati. Ma cosa vedremo a Temptation Island e poi... e poi, lunedì 22 settembre su Canale 5?

La gravidanza di Sonia

Il finale più atteso è quello che riguarda Sonia Barrile e Simone Margagliotti. Lui, all'interno del programma, ha perso la testa per la tentatrice Rebecca. E la coppia è scoppiata. Poi, il colpo di scena: Sonia scopre d'essere incinta, la gravidanza li fa riavvicinare. Fino a un nuovo addio. Secondo alcuni rumors, nel corso della puntata di stasera Simone svelerà il sesso del bambino, e racconterà come stanno le cose con Sonia (si dice che i due siano separati ma abbiano mantenuto rapporti civili e siano decisi a essere degli ottimi genitori per il bambino, un maschietto, che presto vedrà la luce).

Rosario cacciato dal trono?

La prima puntata di Temptation Island e poi... e poi aveva visto Rosario accettare il trono di Uomini e Donne. Le cose, però, non sarebbero andate bene. Pare che Maria De Filippi, dopo aver scoperto un rapporto intimo di lui con l'ex fidanzata Lucia Ilardo, lo abbia cacciato dal programma. Stasera, probabilmente, ne sapremo di più.

Le nozze di Valentina e Antonio

Valentina e Antonio si sposeranno. Salvo colpi di scena. E questa è cosa nota. Tuttavia sembra che, nel corso della puntata, succederà qualcosa di molto romantico davanti a Sal Da Vinci.

Cosa faranno Sonia e Alessio?

Tornati insieme, Sonia e Alessio hanno deciso di lasciare il posto fisso. E ora? Se nella scorsa puntata avevano anticipato una svolta professionale, questa sera confesseranno ciò che - nelle loro vite - sta per succedere.

