Temptation Island e poi... e poi, le anticipazioni di stasera

Ci sono coppie rimaste insieme, coppie che non hanno retto. E ci sono coppie nuove, con tentatrici e tentatori che - da single - si sono ritrovati innamorati. Ma cosa vedremo a Temptation Island e poi... e poi, lunedì 22 settembre su Canale 5?

La gravidanza di Sonia

Il finale più atteso è quello che riguarda Sonia Barrile e Simone Margagliotti. Lui, all'interno del programma, ha perso la testa per la tentatrice Rebecca. E la coppia è scoppiata. Poi, il colpo di scena: Sonia scopre d'essere incinta, la gravidanza li fa riavvicinare. Fino a un nuovo addio. Secondo alcuni rumors, nel corso della puntata di stasera Simone svelerà il sesso del bambino, e racconterà come stanno le cose con Sonia (si dice che i due siano separati ma abbiano mantenuto rapporti civili e siano decisi a essere degli ottimi genitori per il bambino, un maschietto, che presto vedrà la luce).

Rosario cacciato dal trono?

La prima puntata di Temptation Island e poi... e poi aveva visto Rosario accettare il trono di Uomini e Donne. Le cose, però, non sarebbero andate bene. Pare che Maria De Filippi, dopo aver scoperto un rapporto intimo di lui con l'ex fidanzata Lucia Ilardo, lo abbia cacciato dal programma. Stasera, probabilmente, ne sapremo di più.