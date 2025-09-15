Esplora tutte le offerte Sky
Temptation Island. E poi... E poi... stasera in tv, le anticipazioni sulla puntata special

Lunedì 15 settembre, su Canale 5, va in onda una puntata speciale con le coppie che - dal 3 al 31 luglio scorso - hanno appassionato gli italiani con le loro storie d'amore, di litigi e tradimenti

Lunedì 15 settembre, su Canale 5, le coppie - protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, in onda dal 3 al 31 luglio scorso - torneranno a sedersi davanti a Filippo Bisciglia. E racconteranno cos'è successo dopo il programma.

Cosa aspettarsi da Temptation Island e poi… e poi…

Temptation Island e poi... e poi... mostrerà a che punto sono le coppie due mesi e mezzo dopo la messa in onda del programma.

 

Torneranno dunque Alessio e Sonia M. che, dopo un periodo difficile, si sono ritrovati e sembrano prossimi a sposarsi. E poi Antonio che, alla sua Valentina, la proposta l'ha già fatta in tv. Sonia B. è incinta di Simone, ma tra i due le cose non andrebbero come sperato. Angelo, ex fidanzato di Maria Concetta, avrebbe una nuova fiamma. Almeno, così vogliono i social. Che si dicono convinti del riavvicinamento tra Denise e Marco. E Lucia e Rosario, e Sarah e Valerio? Sono ancora separati? I due, dopo essersi ritrovati, paiono oggi più lontani che mai. Mentre Rosario sembra sempre più intimo con la tentatrice Ary. L'attesa, per la puntata di lunedì 15 settembre, è dunque alle stelle.

Le anticipazioni

Filippo Bisciglia ha promesso colpi di scena. E lo spot tv sembra confermarlo. Secondo le ultime segnalazioni, Valerio Ciaffaroni (arrivato a Temptation Island con Sara Esposito) continuerebbe a vedere la tentatrice Ary, sebbene la storia non sia mai decollata per davvero. Marco Raffaelli racconterà la rottura con Denise, anche se sui social c'è chi si dice convinto del ritorno di fiamma. Tuttavia, l'attesa riguarda sopratutto Sonia B. e Simone. Che, presto, diventeranno genitori: sui social c'è chi racconta di aver visto Simone in discoteca in compagnia di altre ragazze, e chi giura invece che - lui e Sonia - sono di nuovo insieme e più innamorati che mai. Qualche sorpresa arriverà anche da Alessio e Sonia M.: dopo il programma hanno lasciato il loro lavoro d'avvocati, per intraprendere un nuovo percorso di vita. Tutti i nodi verranno sciolti, ancora una volta, davanti a Filippo Bisciglia.

 

