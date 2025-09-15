Temptation Island. E poi... E poi... stasera in tv, le anticipazioni

Lunedì 15 settembre, su Canale 5, le coppie - protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, in onda dal 3 al 31 luglio scorso - torneranno a sedersi davanti a Filippo Bisciglia. E racconteranno cos'è successo dopo il programma.

Cosa aspettarsi da Temptation Island e poi… e poi…

Temptation Island e poi... e poi... mostrerà a che punto sono le coppie due mesi e mezzo dopo la messa in onda del programma.

Torneranno dunque Alessio e Sonia M. che, dopo un periodo difficile, si sono ritrovati e sembrano prossimi a sposarsi. E poi Antonio che, alla sua Valentina, la proposta l'ha già fatta in tv. Sonia B. è incinta di Simone, ma tra i due le cose non andrebbero come sperato. Angelo, ex fidanzato di Maria Concetta, avrebbe una nuova fiamma. Almeno, così vogliono i social. Che si dicono convinti del riavvicinamento tra Denise e Marco. E Lucia e Rosario, e Sarah e Valerio? Sono ancora separati? I due, dopo essersi ritrovati, paiono oggi più lontani che mai. Mentre Rosario sembra sempre più intimo con la tentatrice Ary. L'attesa, per la puntata di lunedì 15 settembre, è dunque alle stelle.