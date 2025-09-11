Holiday Crush, cast e concorrenti del reality su Prime Video. FOTO

A un primo sguardo Holiday Crush potrebbe sembrare un reality “trash” nel solco di Too Hot to Handle, Temptation Island o Love Island. Tutta la narrazione stavolta è accompagnata dai commenti dei The Jackal , proiettati in sovrimpressione, con uno split screen o in voiceover. In un’epoca in cui tutto è commentato e reactato su YouTube, TikTok e Twitch, inserire dei creatori comici famosi a commentare un programma trash diventa un espediente fondamentale — e forse è proprio questa la cifra stilistica innovativa dello show. Senza il commento satirico dei Jackal, infatti, Holiday Crush rischierebbe di essere piuttosto vuoto: i contenuti già visti e rivisti diventano più interessanti grazie al sottofondo di reazioni scherzose che li accompagna.

La struttura del programma è semplice: un gruppo di ragazzi convive in una villa di lusso e affronta party, escursioni, tuffi in piscina e giochi provocanti. Nascono flirt, passioni, alleanze e conflitti, e tutto questo è visto da un’altra prospettiva, quella del divano dei The Jackal. In un certo senso, Holiday Crush rievoca lo spirito della Gialappa’s Band quando commentava L’Isola dei Famosi, andando oltre il semplice cringe e trasformandolo grazia ad una comicità attiva.

IL CAST

Tutti i partecipanti confessano di avere una vita “normale” di giorno — tra studio, lavoro e famiglia — ma quando cala la notte, si trasformano: fanno i DJ, lavorano in discoteca o si occupano di eventi nel weekend. Le loro storie personali, le aspirazioni e i contrasti sono il terreno su cui Holiday Crush costruisce la sua narrazione fatta di romanticismo, tensione (carnale) e puro intrattenimento. Scopriamo chi sono i protagonisti del reality:

Anna / Rita – 21 anni dalla Ciociaria. Ballerina di danza del ventre e burlesque, Anna è romantica e dolce, mentre il suo alter ego Rita è folle e spregiudicata. Dice di divertirsi con gli uomini, ma di provare la vera passione con le donne.

Hyndia – 26 anni, fiorentina. Stilista “istintiva”: se qualcosa le piace, vuole averla subito. Ama essere corteggiata, ma non sopporta le perdite di tempo. E non nasconde un pizzico di autostima “di solito ho ragione io… qualche volta hai torto tu”.

Marta - Agente di commercio 28enne di Cuneo e organizzatrice di eventi nel weekend, è provocatrice per natura: vuole scoprire fino a dove si può osare. “Sono 1,56 m di pura fantasia”.

Camilla – 23 anni, romana. Studia infermieristica e lavora di notte in discoteca. Si definisce “l’unica bionda in Italia con la frangetta”, l’unica Camilla e l’unica con gli occhi verdi: insomma, “diffidate dalle imitazioni”.

Roberta – Originaria di Alcamo (TP), 23 anni ma trasferitasi a Milano sei anni fa, sogna una vita da 5 stelle. Vive secondo la regola delle “3 G”: gold, glitter e gloss. Qualunque cosa accada, l’importante è brillare.

Milena – 24 anni originaria della Moldavia ma vive a Piacenza. Riservata e difficile da conquistare: vuole essere corteggiata a lungo. Si presenta come un fiore delicato, da scoprire con cautela.

Di seguito alcune foto condivise sul proprio profilo Instagram dalle concorrenti: