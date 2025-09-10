La casa di carta, Ursula Corbero è incinta: il post su Instagram

"Questa non è Intelligenza Artificiale", ha scritto l'attrice su Instagram, postando la prima foto della sua gravidanza

L'attrice spagnola Úrsula Corberó, nota per il ruolo di Tokyo nella serie TV di successo La casa di carta e per quello nella serie tv Sky The Day of the Jackal, ha svelato di aspettare il suo primo figlio dal compagno Chino Darín.

Úrsula Corberó è incinta

Úrsula Corberó ha scelto un modo elegante e significativo per dare la notizia della sua gravidanza. L'ha fatto pubblicando una foto su Instagram, con una didascalia che recita: "Esto no es IA" ("Questa non è IA").

Nella foto, Corberó appare radiosa: indossa una delicata sottoveste di raso bianco e, sotto una luca naturale e soffusa, si culla il pancione. Nello scatto l'attrice ha taggato Chino Darín, il futuro papà, direttamente sopra la pancia.

Molto prima di confermare pubblicamente la sua gravidanza, Úrsula aveva già parlato apertamente del suo istinto materno. In un'intervista con Vogue España nell'agosto 2023, ha confessato: "Mi sono sempre immaginata come una madre molto giovane, ma poi ti rendi conto che la realtà è diversa e gli anni continuano a passare". Tuttavia, già all'epoca si sentiva pronta ad accogliere un bambino. Un desiderio, questo, che presto diventerà realtà.