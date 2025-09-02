Chloë Grace Moretz e Kate Harrison si sono sposate: prova abito su IG

Dopo quasi sette anni insieme, l'attrice e la modella hanno detto sì in una cerimonia privata durante il Labor Day 2025, indossando vestiti su misura di Louis Vuitton che riflettevano il loro stile unico e autentico. Il matrimonio, intimo e ricco di significati personali, ha incluso momenti speciali come pesca, equitazione, poker (con tappetino personalizzato da Harrison) e line dancing

Chloë Grace Moretz e Kate Harrison hanno coronato la loro storia d'amore con un matrimonio celebrato durante il weekend del Labor Day, dopo quasi sette anni di relazione. La cerimonia, riservata a familiari e amici stretti, ha avuto luogo in un contesto intimo e ha riflettuto la personalità e i gusti unici della coppia.

Un amore discreto e duraturo Moretz, 28 anni, e Harrison, 34, hanno iniziato la loro relazione nel 2018, mantenendo un profilo basso riguardo alla loro vita privata. La loro unione è stata ufficializzata con un fidanzamento annunciato il 1° gennaio 2025, tramite una foto su Instagram che mostrava le loro fedi abbinate. Nel novembre 2024, Moretz aveva dichiarato pubblicamente la sua omosessualità, sottolineando l'importanza delle protezioni legali per la comunità LGBTQ+ negli Stati Uniti.

Abiti da sogno firmati Louis Vuitton Entrambe le spose hanno indossato abiti personalizzati creati da Nicolas Ghesquière per Louis Vuitton. Moretz ha scelto un abito azzurro con guanti coordinati e un velo, ispirato al glamour di Hollywood, mentre Harrison ha optato per un vestito bianco con scollo a cuore e un velo a gabbia. Per il ricevimento, Moretz ha indossato un completo bianco con giacca su misura, pantaloni e un cappello da cowboy, mentre Harrison ha sfoggiato un corpetto con pantaloni e un soprabito trasparente con dettagli metallici.