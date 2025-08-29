Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati in gran segreto

Insieme da 28 anni, i due attori hanno provato a smentire le nozze. Tuttavia, le pubblicazioni affisse al Comune di Roma, hanno dissipato ogni dubbio
A dispetto della smentita, arrivata solo qualche settimana fa, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli sono convolati a nozze. Per davvero. Un matrimonio, il loro, che arriva dopo un fidanzamento lungo quasi trent’anni.
Le nozze nonostante la smentita
“Ma no, che matrimonio, è troppo presto! In fondo abbiamo solo 136 anni in due, c’è tempo”: con queste parole, poco tempo fa, Benedicta Boccoli (58 anni) aveva smentito le nozze con Maurizio Micheli nel corso del programma Estate in diretta. Tuttavia, che il matrimonio sia stato effettivamente celebrato, non ci sono dubbi. Il giornalista Giuseppe Candela ha svelato infatti le pubblicazioni matrimoniali affisse al Comune di Roma, dissipando ogni perplessità.
Benedicta e il marito, che ha vent’anni di più, sono una coppia ultra-longeva. Nonostante vivano da sempre in case separate. Secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe stato proprio Micheli a voler tener segrete le nozze (sebbene non se ne conosca il motivo).
Nozze che, la stessa attrice, ha poi confermato su Instagram. "Dopo solo 28 anni di prova… le nozze! Forse c’era ancora tempo, chissà… Micheli appena firmato ha detto: 'L'unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze!'”, ha scritto.
Chi sono Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli
Volto storico del teatro e della televisione italiana, nato a Livorno nel 1947, Maurizio Micheli ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta distinguendosi per il talento comico e la capacità di costruire personaggi immediatamente riconoscibili e amati dal pubblico. Attore, autore e regista, ha attraversato con disinvoltura diversi linguaggi dello spettacolo: dal cabaret alla commedia teatrale, fino alle apparizioni cinematografiche e televisive. La sua comicità intelligente, mai banale, e il suo stile ironico e raffinato gli hanno permesso di conquistare un posto di rilievo nella scena artistica italiana. Dal 1998, accanto a lui, c’è Benedicta Boccoli, una delle attrici teatrali più raffinate della sua generazione. Nata a Milano nel 1966, Boccoli ha debuttato giovanissima in televisione, per poi dedicarsi sempre più stabilmente al teatro, dove ha saputo costruire una carriera solida e ricca di sfumature. Attrice e regista, ha portato in scena classici della drammaturgia e commedie leggere, sempre con eleganza e sensibilità interpretativa. Di recente, è stata nel cast del reality The Couple.