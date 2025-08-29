Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati in gran segreto

Insieme da 28 anni, i due attori hanno provato a smentire le nozze. Tuttavia, le pubblicazioni affisse al Comune di Roma, hanno dissipato ogni dubbio

A dispetto della smentita, arrivata solo qualche settimana fa, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli sono convolati a nozze. Per davvero. Un matrimonio, il loro, che arriva dopo un fidanzamento lungo quasi trent’anni.

Le nozze nonostante la smentita

“Ma no, che matrimonio, è troppo presto! In fondo abbiamo solo 136 anni in due, c’è tempo”: con queste parole, poco tempo fa, Benedicta Boccoli (58 anni) aveva smentito le nozze con Maurizio Micheli nel corso del programma Estate in diretta. Tuttavia, che il matrimonio sia stato effettivamente celebrato, non ci sono dubbi. Il giornalista Giuseppe Candela ha svelato infatti le pubblicazioni matrimoniali affisse al Comune di Roma, dissipando ogni perplessità.





Benedicta e il marito, che ha vent’anni di più, sono una coppia ultra-longeva. Nonostante vivano da sempre in case separate. Secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe stato proprio Micheli a voler tener segrete le nozze (sebbene non se ne conosca il motivo).

Nozze che, la stessa attrice, ha poi confermato su Instagram. "Dopo solo 28 anni di prova… le nozze! Forse c’era ancora tempo, chissà… Micheli appena firmato ha detto: 'L'unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze!'”, ha scritto.