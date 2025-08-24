Jerry Adler è morto a 96 anni: addio all’attore delle serie I Soprano

Addio a Jerry Adler, l’attore de I Soprano è morto a 96 anni: una vita tra Broadway e tvSpettacolo
L’attore statunitense, celebre per il ruolo di Herman “Hesh” Rabkin nella serie HBO I Soprano, è scomparso a New York il 23 agosto 2025. Nato a Brooklyn, iniziò come manager e regista teatrale a Broadway prima di diventare interprete televisivo e cinematografico. Tra i suoi lavori anche Rescue Me, The Good Wife, Misterioso omicidio a Manhattan e Synecdoche, New York
Lutto nel mondo del cinema e della televisione: Jerry Adler, attore e regista teatrale statunitense, è morto sabato 23 agosto 2025 a New York all’età di 96 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia con un necrologio online.
Adler è entrato nell’immaginario collettivo interpretando Herman “Hesh” Rabkin, consigliere e amico fidato di Tony Soprano (James Gandolfini) nella serie cult HBO I Soprano, andata in onda dal 1999 al 2007. Il suo personaggio, un ex produttore musicale ebreo legato alla famiglia mafiosa, era una figura di rispetto e di equilibrio, capace di muoversi tra due mondi – la cultura ebraica e la mafia italoamericana – con sarcasmo e intelligenza.
Dalle quinte di Broadway alla recitazione
Nato il 4 febbraio 1929 a Brooklyn da una famiglia ebrea, Jerry Adler iniziò la sua carriera nel 1951 come assistente direttore di scena, lavorando dietro le quinte di grandi produzioni teatrali. Fu stage manager per il debutto di My Fair Lady (1956) con Julie Andrews e Rex Harrison, collaborando con autori e interpreti come Arthur Miller, Harold Pinter, Marlene Dietrich e Katharine Hepburn.
Negli anni ’70 passò alla regia teatrale: nel 1976 firmò un remake di My Fair Lady, che gli valse una candidatura al Drama Desk Award.
Solo negli anni ’90, a oltre sessant’anni, iniziò a recitare con continuità in televisione e al cinema.
Una carriera tra cinema e serie tv
Oltre a I Soprano, Jerry Adler fu un volto noto in diverse produzioni televisive: Rescue Me, The Good Wife, Mad About You, Un medico tra gli orsi, Transparent, Broad City, Law & Order e CSI.
Sul grande schermo lavorò con registi come Woody Allen in Misterioso omicidio a Manhattan (1993), Sidney Lumet in Find Me Guilty (2006), Charlie Kaufman in Synecdoche, New York (2008) e J.C. Chandor in 1981: Indagine a New York (2014). Tra i suoi ultimi ruoli figura Driveways (2019) di Andrew Ahn.
Nel 2000 tornò a Broadway come attore, recitando in Taller Than a Dwarf e nel 2015 in Fish in the Dark accanto a Larry David.
L’eredità di Jerry Adler
Figura rispettata tra teatro, cinema e televisione, Adler ha avuto una carriera unica, capace di unire la grande tradizione di Broadway con il linguaggio della serialità contemporanea.
Lascia la moglie Joan Laxman, psicologa, con cui era sposato dal 1994.
Con la sua scomparsa se ne va un interprete raffinato, capace di dare profondità e ironia a personaggi spesso collocati ai margini della scena, ma sempre memorabili.