Jerry Adler è morto a 96 anni: addio all’attore delle serie I Soprano

L’attore statunitense, celebre per il ruolo di Herman “Hesh” Rabkin nella serie HBO I Soprano, è scomparso a New York il 23 agosto 2025. Nato a Brooklyn, iniziò come manager e regista teatrale a Broadway prima di diventare interprete televisivo e cinematografico. Tra i suoi lavori anche Rescue Me, The Good Wife, Misterioso omicidio a Manhattan e Synecdoche, New York

Lutto nel mondo del cinema e della televisione: Jerry Adler, attore e regista teatrale statunitense, è morto sabato 23 agosto 2025 a New York all’età di 96 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia con un necrologio online.

Adler è entrato nell’immaginario collettivo interpretando Herman “Hesh” Rabkin, consigliere e amico fidato di Tony Soprano (James Gandolfini) nella serie cult HBO I Soprano, andata in onda dal 1999 al 2007. Il suo personaggio, un ex produttore musicale ebreo legato alla famiglia mafiosa, era una figura di rispetto e di equilibrio, capace di muoversi tra due mondi – la cultura ebraica e la mafia italoamericana – con sarcasmo e intelligenza.