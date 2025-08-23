Tommy Cash ritorna con “Ok” , un nuovo singolo interamente in italiano basato su un abbecedario giocoso che mescola romanticismo, ironia e stereotipi italiani. Svelato per la prima volta al Red Valley Festival di Olbia il 13 agosto e pubblicato ufficialmente il 22 agosto 2025, il brano conferma il suo legame iconico con lo stile surreale e provocatorio che lo contraddistingue.

C’è sempre un cortocircuito quando Tommy Cash mette piede nella musica italiana. Dopo aver fatto parlare di sé all’Eurovision con Espresso Macchiato, come altri tormentoni di successo anche l’artista estone rilancia con “Ok”, un singolo che prende la forma di una filastrocca alfabetica e la trasforma in un pezzo surreale, colorato, volutamente kitsch. Il brano è stato svelato in anteprima il 13 agosto al Red Valley Festival di Olbia, dove l’effetto live ha messo subito in chiaro la direzione: ironia, nonsense e una dichiarazione d’amore capovolta al nostro immaginario collettivo. L’uscita ufficiale è arrivata il 22 agosto per Sony Music Italia, consolidando un legame artistico che Cash sembra voler rendere sempre più stabile.