Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Leonardo DiCaprio fermato dalla polizia a Ibiza durante una festa

Spettacolo
©Getty

Il divo hollywoodiano è stato fermato e perquisito dalla Guardia Civil mentre si dirigeva verso una festa esclusiva a Ibiza. Il controllo, rientrante nelle procedure di sicurezza, è avvenuto senza conseguenze: l’attore ha mostrato calma e collaborazione, pur provando a passare inosservato.

Leonardo DiCaprio ha vissuto un momento anomalo durante le vacanze ibizenche. L’attore è stato infatti fermato e perquisito dalla Guardia Civil, in piena estate, nei pressi di una villa dove si stava recando per assistere a una festa privata organizzata dal cantante Arón Piper.

DiCaprio ha mantenuto un low profile

In un video si vede DiCaprio in fila con la fidanzata Vittoria Ceretti e numerosi altri ospiti, mentre la polizia verifica i documenti di tutti coloro che accedono alla villa. Il controllo sembrava una procedura standard: nessuna indagine specifica, solo una normale prassi di sicurezza. Nonostante l’obiettivo fosse l’anonimato, l’attore è stato riconosciuto dagli agenti dopo aver mostrato i documenti. I presenti testimoniano che è rimasto tranquillo, collaborativo e ha affrontato la situazione con il suo proverbiale aplomb, pur provando a mantenere un profilo basso.

Nessuna conseguenza per l'attore

L’episodio aggiunge un pizzico di ironia alla sua offerta vacanziera sull’isola, dove non è la prima volta che frequenta eventi esclusivi. Un momento in cui la celebrità si scontra con la normalità di un controllo di routine: nessuna conseguenza, ma sicuramente un aneddoto insolito, di cui si parla anche fuori dai red carpet.

Spettacolo: Ultime notizie

Megadeth annunciano l’addio: nuovo album e tour finale nel 2026

Musica

La leggenda del thrash metal chiuderà la propria storia quarantennale con un diciassettesimo...

Maroon 5, il ritorno con il nuovo album “Love Is Like”

Musica

Quattro anni dopo l’ultimo lavoro, la band californiana pubblica oggi Love Is Like, un album che...

Leonardo DiCaprio fermato dalla polizia a Ibiza durante una festa

Spettacolo

Il divo hollywoodiano è stato fermato e perquisito dalla Guardia Civil mentre si dirigeva verso...

Cardi B lancia “Imaginary Playerz” con omaggio a Jay-Z

Musica

La rapper del Bronx pubblica un nuovo singolo che campiona un classico di Jay-Z del 1997, con...

Nick Cave e Bryce Dessner firmano la colonna sonora di Train Dreams

Musica

La leggenda del rock australiano e il chitarrista dei The National collaborano per la title track...

Spettacolo: Per te