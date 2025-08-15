Leonardo DiCaprio fermato dalla polizia a Ibiza durante una festa

Il divo hollywoodiano è stato fermato e perquisito dalla Guardia Civil mentre si dirigeva verso una festa esclusiva a Ibiza. Il controllo, rientrante nelle procedure di sicurezza, è avvenuto senza conseguenze: l’attore ha mostrato calma e collaborazione, pur provando a passare inosservato.

Leonardo DiCaprio ha vissuto un momento anomalo durante le vacanze ibizenche. L’attore è stato infatti fermato e perquisito dalla Guardia Civil, in piena estate, nei pressi di una villa dove si stava recando per assistere a una festa privata organizzata dal cantante Arón Piper.

DiCaprio ha mantenuto un low profile

In un video si vede DiCaprio in fila con la fidanzata Vittoria Ceretti e numerosi altri ospiti, mentre la polizia verifica i documenti di tutti coloro che accedono alla villa. Il controllo sembrava una procedura standard: nessuna indagine specifica, solo una normale prassi di sicurezza. Nonostante l’obiettivo fosse l’anonimato, l’attore è stato riconosciuto dagli agenti dopo aver mostrato i documenti. I presenti testimoniano che è rimasto tranquillo, collaborativo e ha affrontato la situazione con il suo proverbiale aplomb, pur provando a mantenere un profilo basso.