Napoli, il festival "Al faro" omaggia la memoria degli emigranti

Con "Al Faro – Festival", il faro di Napoli al Molo San Vincenzo si è trasformato per la prima volta in un palcoscenico unico, sospeso sul mare, per celebrare la città. Una narrazione scandita da musica, teatro e poesia, attraverso le storie di migrazione, partenze e ritorni che hanno segnato la “nostra” storia. Racconti diversi, performance e duetti originali da un luogo straordinario ed esclusivo sul mare.