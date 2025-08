Kim Kardashian lancia un “reggifaccia”, Anthony Hopkins replica su IG

Kim Kardashian debutta nel settore beauty con un prodotto che ha già fatto il giro del web, ma non per le sue presunte proprietà estetiche. La sua linea Skims ha lanciato questa settimana il Seamless Sculpt Face Wrap, un dispositivo in tessuto modellante pensato per “scolpire” i lineamenti del viso. Il prezzo? 48 dollari. L’accesso? Solo tramite lista d’attesa.

L’obiettivo del Face Wrap, secondo la comunicazione ufficiale, è quello di ridisegnare zigomi e mascella usando lo stesso tessuto compattante degli shapewear già noti del brand, con l’aggiunta di un “filato al collagene” non meglio specificato. Ma a catalizzare davvero l’attenzione non è stato il prodotto in sé, quanto la reazione — virale e ironica — dell’attore Anthony Hopkins.