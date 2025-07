Pantene celebra 80 anni al fianco delle donne

UN RACCONTO CORALE, TRA MEMORIA STORICA E VISSUTO PERSONALE

La campagna si sviluppa attraverso scene che si muovono fluidamente tra epoche diverse, dagli anni Quaranta a oggi, e che restituiscono al pubblico un mosaico emozionale e multigenerazionale. Ogni volta che una donna vive un cambiamento, i capelli sono i primi a raccontarlo. I prodotti Pantene sono una presenza costante e in continua evoluzione, a testimonianza della cura che accompagna da sempre le donne nel loro percorso di empowerment. Nel 1946 una donna, sola davanti allo specchio, scioglie un ricciolo prima di uscire di casa. Quel gesto, intimo e simbolico, anticipa uno dei momenti storici più importanti per le donne italiane: il diritto di voto. Sul tavolo, la prima lozione Pantene accompagna questo rito di libertà e affermazione. Negli anni Sessanta, una giovane donna si prepara per il suo primo giorno da magistrato. Con un colpo deciso di lacca Pantene fissa la sua acconciatura, mentre nel gesto si legge tutta la determinazione e il controllo con cui affronta il mondo. Negli anni Ottanta, mani femminili raccolgono i capelli in uno chignon ordinato, simbolo di precisione e cura. È un momento silenzioso, quasi meditativo, che trasmette la forza della padronanza di sé. Un flacone Pantene sullo sfondo segna la continuità della cura. Negli anni Novanta, una madre tiene il suo bambino tra le braccia. Lui le afferra i capelli con forza e tenerezza, mentre lei, con uno sguardo deciso, promette di essere forte per entrambi. Ancora una volta, un prodotto Pantene accompagna la scena. Oggi, una donna taglia i capelli dopo una rottura sentimentale e applica Pantene Miracle Cream: è il gesto di chi sceglie di ricominciare, partendo da una profonda rigenerazione dei propri capelli. Un’altra si prepara a un colloquio di lavoro usando il balsamo Active Nutriplex leave-in ritrovando sicurezza e determinazione. Ancora, una bambina di sei anni esplode di emozione nel primo giorno di scuola, mentre il padre le pettina dolcemente i capelli con l’Olio Pantene. Infine, una donna celebra il suo cinquantesimo compleanno, immergendosi in una vasca da bagno con una maschera Pantene: è un atto di consapevolezza, rinascita e orgoglio. Attraverso queste storie, la campagna mostra come la forza femminile non risieda solo in grandi gesti eroici, ma anche nelle scelte di ogni giorno: tagliare i capelli, raccoglierli, curarli, lasciarli liberi. Scelte che diventano specchio di un’evoluzione personale e collettiva. Pantene racconta così una forza che si manifesta nella vulnerabilità, nel cambiamento, nell’amore, nella determinazione e nella libertà di essere.