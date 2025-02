Pantene, la generazione di balsami con tecnologia Active Nutri-Plex

Dimentica i pregiudizi sui balsami



Per troppo tempo il balsamo è stato percepito come un prodotto secondario, spesso evitato per paura di appesantire i capelli o renderli più grassi. La nuova linea di balsami Pantene è stata creata per ribaltare questa percezione, dimostrando che una riparazione profonda non significa necessariamente capelli piatti o unti. La formula Pro-V è stata perfezionata per agire in profondità anche sui capelli più secchi e danneggiati, lasciandoli sani, leggeri e dall’aspetto luminoso. Secondo uno studio su larga scala condotto dal brand, l’88% delle donne intervistate ha dichiarato, dopo aver usato la nuova linea di balsami, di aver notato capelli più morbidi e leggeri fin dal primo utilizzo, mentre il 95% ha confermato la sensazione di leggerezza anche dopo l’asciugatura.