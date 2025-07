Nel tempo in cui gli algoritmi imparano a parlare, il Teatro Arcimboldi di Milano punta sul teatro come intelligenza naturale. È questo il tema della stagione 2025/2026, con un cartellone che arriva dopo una stagione che ha visto la presenza di 433.000 persone, con 99 eventi, 261 alzate di sipario, di cui 116 sold out. Musica, danza, teatro, musical: tutto questo, e molto altro ancora da settembre 2025

Una stagione che si apre nel segno della musica internazionale con il concerto di Steve Hackett (2 settembre), artisti di fama mondiale calcheranno il palco come Sigur Rós, Frankie Goes To Hollywood, Diana Krall. Tra gli italiani ci saranno Massimo Ranieri, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Rkomi. Protagonista della nuova stagione sarà anche Stefano Nazzi, reduce dal successo sel podcast "Indagini", che diventa un'esperienza teatrale avvincente, combinando true crime, racconto giornalistico e tensione narrativa (19 e 20 febbraio 2026). Massimo Recalcati, Paolo Crepet e Umberto Galimberti saranno protagonisti di alcune lectio magistralis.

Autenticità prima di tutto: il Teatro Arcimboldi è pronto ad aprire le sue porte per una nuova stagione, all'insegna dell'Intelligenza Naturale, concetto che riflette la visione di cultura come equilibrio tra creatività e consapevolezza, talento e sensibilità, intuizione e pensiero critico. Dalle prime esclusive ai grandi ritorni, dai musical internazionali alla danza, dal teatro di parola alla musica dal vivo, ogni evento è scelto per offrire un’esperienza artistica memorabile.

Produzioni nazionali e internazionali

Saliranno sul palco alcune tra le più celebrate produzioni internazionali, a cominciare dall'intramontabile The Rocky Horror Show, 18-23 novembre 2025. Attesissimo il debutto italiano, in esclusiva nazionale, del geniale e irriverente The Book of Mormon, vincitore di 9 Tony Awards® e l'arrivo del classico senza tempo Cats, pietra miliare del musical firmata Andrew Lloyd Webber, dal 27 gennaio al 1° febbraio. Il cartellone 2025 accoglie anche un’ampia offerta di danza, uno su tutti, Roberto Bolle and Friends tornerà sul palco degli Arcimboldi dal 14 al 16 novembre. In programma anche gli eventi del Fuori Tam, diffusi in città: tra questi SONS Ser o No Ser alla Fabbrica del Vapore, spettacolo di teatro fisico partecipativo ispirato all'Amleto, firmato da La Fura dels Baus, compagnia catalana pioniera del teatro d'avanguardia, dal 27 novembre al 14 dicembre 2025.

Non solo teatro, ma anche mostre e una nuova sala STM Studio

Attesissima poi la mostra internazionale Harry Potter: The Exhibition, ospitata al The Mall in Portanuova (dal 19 settembre al 6 gennaio) e organizzata con D’Alessandro e Galli. Una bella novità riguarda una nuova sala teatrale da 98 posti, che nascerà in autunno, situata al 4° piano, STM Studio pensato per accogliere le nuove generazioni. Torna anche TAM KIDS, la rassegna pensata per i piccoli frequentatori, con un programma di spettacoli per avvicinare i ragazzi al linguaggio del teatro in modo coinvolgente e creativo.

Il TAM continua, quindi, a guardare lontano: resta un punto di riferimento per le produzioni internazionali e per uno scambio culturale d'eccellenza con i maggiori teatri italiani e con i più grandi progetti di teatro internazionale.