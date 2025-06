Quaglia Antica Distilleria va in scena con Puccini Dance Circus Opera

Si intitola Taste & Theatre il mix perfetto scelto da Quaglia – Antica Distilleria dal 1890, che sostiene in qualità di sponsor la rassegna Puccini Dance Circus Opera – Per coro di corpi e strumenti, lo spettacolo della Compagnia blucinQue scritto e diretto dalla regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi. Si apre quindi il sipario sulla kermesse, che toccherà otto tappe in luoghi aulici e storici di Piemonte (Chieri e Musei Reali di Torino), Lombardia (Teatro Franco Parenti), Sardegna (Teatro Massimo di Cagliari), Tunisia (all’interno delle Giornate Teatrali di Cartagine) e Kazakistan (Teatro dell’Opera di Almaty), e che concluderà nel mese di gennaio 2026 il viaggio itinerante di un’opera potente e visionaria che fonde danza acrobatica, musica elettronica e orchestrale e narrazione poetica, lasciata alle voci femminili pucciniane: Tosca, Madama Butterfly, Manon Lescaut, Turandot e Mimì. Proprio a loro si ispirano le nuove suggestioni di cocktail realizzati per l’occasione con prodotti “Vintage” di Quaglia – Antica Distilleria dal 1890, che strizzano l’occhio sia al genio di Puccini, sia alla dimensione olfattiva degli spirits per accompagnare la nascita di cinque capolavori. Ecco allora Madame Butterfly, realizzato con un liquore alla violetta, fiore delicato e nostalgico che richiama la protagonista e il suo amore vissuto tra dolcezza e struggimento. Segue Tosca, creato invece con un liquore al bergamotto che con il suo gusto intenso e agrumato richiama la luce e la forza dell’omonima opera. Mimì, ancora, è realizzato con un liquore alla camomilla che sottende un commovente sussurro nel gelo di Parigi. C’è poi Turandot, un liquore al chinotto dal gusto sicuro e deciso come la protagonista, che lascia come memento indimenticabile un sottofondo moderatamente amaro. Completa la lista Manon Lescaut, realizzato con un liquore al sambuco che grazie alle sue note floreali e leggere, ma allo stesso tempo persistenti, riconduce alla protagonista che omaggia con eleganza. “Abbiamo scelto di sostenere questo progetto culturale della Compagnia blucinQue perché condividiamo i valori di responsabilità sociale, di legame e impegno per tutto ciò che è espressione di arte e cultura, tradizione e innovazione: elementi che ritroviamo nella nostra mission aziendale e nel nostro modo appassionato di “fare spirits””, ha dichiarato Carlo Quaglia, mastro distillatore. “Attraverso questo spettacolo itinerante, Quaglia potrà fare conoscere, non solo in Italia ma nel mondo, la sua eccellenza attraverso l’opera di Puccini e la voce delle sue donne”.