In scena a Monaco di Baviera la rilettura del Lago dei Cigni creata del grande coreografo che mischia suggestioni tratte dal celebre balletto con la biografia di Ludwig II. Il direttore della compagnia a Sky Tg24: “È una storia nella storia, racconta tutta la complessità dell’animo umano e le sue ambiguità in un labile confine tra realtà e illusione”. Poi ricorda Rudolf Nureyev che lo nominò étoile: “Chiedeva sempre di più, sapeva che si poteva andare oltre il limite. Un artista non deve dare il 100% ma il 130%”