Valentina Ferragni, è nato il podcast. Prima ospite Cecilia Rodriguez

L'imprenditrice, sorella minore di Chiara Ferragni, ha debuttato come host di "Storie oltre le Stories", uno spazio autentico che, nella prima stagione ospiterà i varie voci femminili per un confronto su temi di attualità.

Cecilia Rodriguez, ospite della prima puntata, ha parlato del rapporto con sua sorella Belen e di suo marito, Ignazio Moser, descritto come l'amore della sua vita



Valentina Ferragni ha appena debuttato come podcaster. È online la prima puntata di “Storie oltre le Stories”, un podcast firmato da lei e prodotto da Dopcast, che è stato presentato al pubblico come uno spazio autentico e dirompente, proprio come lei, disponibile su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Stitcher, Google Podcasts, Castbox e Youtube.

Valentina Ferragni, che aveva dato appuntamento al pubblico e ai suoi follower per il 6 maggio con la prima puntata, ha iniziato la sua nuova avventura ospitando Cecilia Rodriguez per una discussione a tutto tondo che parte da un tema spinoso, quello delle parentele ingombranti.

L'argentina, che ha parlato del rapporto con sua sorella maggiore, Belen, ha poi affrontato altri aspetti della sua vita privata, incluso il legame con suo marito Ignazio Moser.



Cecilia Rodriguez, il rapporto e il confronto con Belen Valentina Ferragni, già modella e influencer e fondatrice del marchio di gioielleria che porta il suo nome, Valentina Ferragni Studio, si è messa davanti alle telecamere e al microfono per raccogliere storie da raccontare al pubblico che vuole conoscerla meglio.

Un lavoro, quello per il podcast "Storie oltre le Stories", che ha l'obiettivo di andare oltre, come suggerisce il titolo: "Oltre il pregiudizio, oltre le apparenze, oltre lo schermo", dice lei nel teaser pubblicato prima dell'uscita.

Ogni settimana dal 6 maggio, Valentina Ferragni ospiterà nel suo salottino una voce diversa per una chiacchierata che è un confronto e un'intervista.

Nella prima puntata, che ha visto l'intervento di Cecilia Rodriguez, Ferragni ha rotto il ghiaccio facendo aprire l'argentina su un tema che le accomuna: quello di essere sorelle più piccole di donne dello spettacolo diventate popolari e amate prima di loro.

Cecilia Rodrguez ha parlato di Belen, dunque, raccontando il suo legame con la sorella maggiore. Da sorella più piccola, ha sfruttato a suo vantaggio - già in famiglia - la sua posizione ma poi, una volta arrivata in Italia, e capito che i mondo dello spettacolo sarebbe stato anche la sua destinazione, ha vissuto male i continui confronti con Belen.

Da qui, la determinazione a farsi conoscere nella sua unicità attraverso l'esperienza dei reality, da L'isola dei famosi al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto l'uomo che oggi è suo marito: Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez ha raccontato di aver sentito la mancanza di Belen quando lei ha lasciato l'Argentina. Lei l'ha seguita convinta che in Italia sarebbe rimasta per poco tempo. Con lei non c'è mai stato confronto. I paragoni sono arrivati dall'esterno. "Non è mai stata una gara", dice Cecilia Rodriguez che si è sempre battuta per far capire al pubblico chi è lei. Con Belen ci sono molte somiglianze, è sua sorella, spiega, è naturale. Ma può dire che sono opposte per parecchie cose.

Nessuna crisi con Ignazio Moser

Dall'esperienza coi reality è nato l'amore con Ignazio Moser, un legame profondo che dura da otto anni e che si è concretizzato col matrimonio nell'estate del 2024.

"Sono molto felice", dice Cecilia Rodriguez raccontando i dettagli della quotidianità della sua relazione con Moser, completamente diversa da quelle precedenti.

"Dopo otto anni ho la conferma che è l'amore della mia vita. Ho sentito una cosa che non ho mai provato prima", dichiarazioni che smentiscono le voci di crisi tra i due coniugi che ogni tanto spuntano sui media e online.



Leggi anche Cecilia Rodriguez si sposa con Ignazio Moser: il video della proposta

Ospiti del podcast Chiara Ferragni e Diletta Leotta Valentina Ferragni non smetterà di parlare di legami familiari e dinamiche tra sorelle nel suo podcast. In una delle prossime puntate davanti ai suoi microfoni ospiterà le sue sorelle, Chiara e Francesca, per un appuntamento che è imperdibile per i fan dei volti della famiglia Ferragni.

La prima stagione del podcast è stata concepita come un ciclo di chiacchierate con diverse voci femminili, interrogate su temi come la crescita personale, la

ricerca dell’equilibrio, il coraggio e l’ambizione femminile, fragilità, sessualità, amore e famiglia, dunque anche le “parentele ingombranti”.

La conduttrice avrà come ospiti Norma Rossetti, la fondatrice di MySecretCase, la ex ginnasta Carlotta Ferlito e Diletta Leotta - anche lei host del podcast "Mamma Dilettante" - che si metteranno a nudo con le proprie eserienze e le proprie storie per il pubblico che vuole scoprire i loro lati inediti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie