Addio a Wheesung, cantante sudcoreano

Come riportato dal sito The Korea Times, l'artista sudcoreano è stato trovato privo di sensi da sua madre nell’appartamento di Seoul. In corso le indagini

È morto Wheesung . La scomparsa dell’artista sudcoreano è stata confermata dalla polizia. Sono attualmente in corso accertamenti sulle cause del decesso avvenuto nella sua abitazione di Seoul.

Lunedì 10 marzo si è spento a 43 anni Wheesung, nato il 5 febbraio 1982. Stando a quanto riportato dal sito The Korea Times , il cantante è stato trovato privo di sensi da sua madre nell'appartamento di Seoul. I soccorritori, prontamente allertati, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. Non sono stati rivelati maggiori dettagli sulla vicenda. La polizia è attualmente al lavoro.

Come riportato dal sito The Indian Express, Tajoy Entertainment ha diffuso una nota: “Ci addolora profondamente dare questa notizia devastante ai fan che hanno sempre sostenuto e amato Wheesung. Vi chiediamo di tenerlo nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere affinché possa riposare in pace”.

Wheesung è stato tra i grandi protagonisti della musica sudcoreana con una carriera lunga oltre due decenni, tra i suoi album più noti troviamo It's Real e For the Moment, usciti rispettivamente nel 2003 e nel 2004.