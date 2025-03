Millie Bobby Brown, Matt Lucas si scusa per le critiche al suo aspetto

L'attore ha poi spiegato: "Ho pensato che fossi fantastica e mi sono sentito mortificato quando la stampa ha scritto che ti ho stroncata , in primo luogo perché non è il mio stile e in secondo luogo perché penso che tu sia brillante. Non avrei mai pubblicato quel post se avessi saputo che ti avrebbe turbata, ma mi rendo conto che è successo e per questo mi scuso".

Il video di Millie Bobby Brown

Le scuse di Lucas arrivano dopo il video postato da Millie Bobby Brown su Instagram, in cui l'attrice criticava Lucas e altri giornalisti e critici per i loro commenti "inquietanti" sul suo viso, il suo corpo e le sue scelte.

"Ho iniziato in questo settore quando avevo 10 anni", ha scritto Brown nella didascalia del suo video di Instagram. "Sono cresciuta di fronte al mondo e, per qualche motivo, le persone non riescono a crescere con me. Invece, si comportano come se dovessi restare congelata nel tempo, come se dovessi ancora avere lo stesso aspetto della prima stagione di Stranger Things. E poiché non lo faccio, sono diventata un bersaglio".