Bebe Vio, la prima foto social con il fidanzato Gianmarco Viscio

La schermitrice ha condiviso una serie di scatti sul suo profilo Instagram scrivendo: “Dieci giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso"

Primo possibile scatto ufficiale della coppia formata da Bebe Vio e Gianmarco Viscio . La schermitrice ha pubblicato una serie di foto in compagnia del suo presunto fidanzato.

Bebe Vio e Gianmarco Viscio, il post social

Felici e innamorati. Bebe Vio potrebbe aver ufficializzato la storia d’amore con Gianmarco Viscio tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di 1.300.000 follower. La sportiva ha raccontato alcuni momenti di una vacanza attraverso foto e filmati.

La schermitrice ha scritto: “Dieci giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso”. Nessuna indicazione sulla località; il post ha ricevuto numerosi commenti e oltre 100.000 like.