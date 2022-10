WEmbrace Sport, attesa per la seconda edizione dell’evento di Bebe Vio

Lodovica Comello e Gianluca Gazzoli condurranno la seconda edizione di di WEmbrace Sport, evento organizzato da Bebe Vio e art4sport. L’appuntamento è per il 10 ottobre all’Allianz Cloud di Milano

wembrace sport, tutti i dettagli dell'evento

Cresce l'attesa per la seconda edizione dell’evento che riunirà grandi nomi dello sport in due squadre, formate da atleti olimpici e paralimpici, chiamati a sfidarsi nelle loro discipline per regalare una serata di emozioni al pubblico presente.