Milano Fashion Week, la sfilata Diesel Fall/Winter 2025. FOTO

3/13 ©Getty

Come sempre, il lavoro portato in passerella da Martens per Diesel è frutto di una pioggia di ispirazioni che elevano l'anima urban del marchio famoso per le creazioni in denim a una moda sofisticata e adatta a molte occasioni diverse da quelle strettamente quotidiane. Colpiscono le lavorazioni dei singoli capi, risultato della sperimentazione sui tessuti che anima la visione dello stilista