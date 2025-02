A Roma, presso lo studio Luca Musk Art, in via della Fisica 37, il 22 febbraio alle ore 16:00, si terrà la presentazione del progetto espositivo dedicato alla comicità e alla satira del talentuoso autore, comico, imitatore, attore, sceneggiatore e regista italiano

Secondo Eugene Ionesco: "l'umorismo è il sorriso dell'intelligenza". E Corrado Guzzanti è la testimonianza vivente che il drammaturgo e saggista rumeno aveva assolutamente ragione. Sicché, in questo momento in cui la vis comica latita e l'umorismo pare sempre più omologato, è un'ottima notizia, che sabato 22 febbraio alle ore 16:00 a Roma, peesso lo studio Luca Musk Art, in via della Fisica 3, verrà presentato il progetto espositivo “Guzzantiade – Facce Epiche”, dedicato alla comicità e alla satira dell'autore televisivo, comico, imitatore, attore, sceneggiatore e regista italiano.