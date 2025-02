1/8 ©Webphoto

Dennis Quaid è il protagonista di The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo, film del 2004 in onda su Italia Uno mercoledì 5 febbraio. Annoverato dal Guardian come uno dei migliori attori a non essere mai stato nominato agli Oscar, veste qui i panni del paleoclimatologo Jack Hall che, durante una campagna di ricerche sulla composizione degli strati di ghiaccio antartici, si convince dell'arrivo di una nuova glaciazione

