Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

In arrivo una nuova puntata del Grande Fratello . Alfonso Signorini tornerà al centro dello studio di Cinecittà per condurre il venticinquesimo appuntamento con il reality-show.

Giovedì 23 gennaio Alfonso Signorini, affiancato da Beatrice Luzzi , Cesare Buonamici e Rebecca Staffelli ( FOTO ), riaprirà la porta rossa della casa. Gessica Notaro farà una sorpresa all’amico Javier Martinez. In seguito, spazio al rapporto tra il ragazzo, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes.

Attesa per il verdetto del televoto che decreterà quali concorrenti potranno rientrare in gioco e chi invece dovrà fare ritorno a casa. Al ballottaggio ben sei ex inquilini: Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna.