Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia aspettano il secondo figlio

Giuliano Sangiorgi diventerà papà per la seconda volta. Lui e Ilaria Macchia, 43enne sua compagna di vita, sceneggiatrice e scrittrice di professione, aspettano un figlio. Che sarà maschio, e che è il secondo (la piccola Stella è nata sei anni fa ndr.). La nascita è attesa per il prossimo aprile e, insieme, hanno raccontato l'immensa gioia del momento a Vanity Fair.

"Non volevamo dirlo prima perché c'erano i progetti dei Negramaro e quelli di Ilaria come sceneggiatrice e non ci piace mischiare i piani. È una cosa così bella e personale che doveva andare su un altro binario", ha spiegato Giuliano. Che ha parlato anche di come sia stato difficile, per lui, nascondere il motivo della sua felicità.

Giuliano Sangiorgi papà bis

Perché un secondo figlio? Perché, ha spiegato Ilaria Macchia, volevano dare un fratellino (o una sorellina) a Stella. Lei, figlia unica, è da sempre un po' solitaria e taciturna. Voleva che la sua bambina avesse "un po' di casino intorno". Giuliano Sangiorgi, invece, di fratelli ne ha due. Per 23 anni ha diviso la stanza con loro e, ancora oggi, sono legatissimi. "Per me la vita è sempre stata condivisione", ha spiegato, ricordando il senso di solitudine provato quando aveva messo in stand-by il progetto dei Negramaro. "Non pensavo che avrei avuto altri figli dopo Stella, mi pareva impossibile provare lo stesso amore per un altro bambino". Invece eccoli qui, pronti a mettere al mondo un'altra vita.

Stella, dal canto suo, si è mostrata da subito entusiasma. Poteva finalmente avere il letto a castello dei suoi sogni. Anche perché ora è grande, Stella, e stupisce ogni giorno il suo papà. "L'altro giorno ci hanno chiamato le maestre perché aveva scritto una poesia che diceva: 'La pace è come il sole che scioglie il ghiaccio' Sono rimasto sconvolto", ha raccontato l'artista. Che sa che i figli sono piccole persone indipendenti, e che un genitore non può essere responsabile del loro destino e della loro felicità. Può essere un esempio, non certo il protagonista.