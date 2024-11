negramaro, l'album Free Love: "L'amore è l'essenza dell'umanità"

Quale è l’anima di Free Love?

È un ritorno alle radici ma frutto di consapevolezza dell’evoluzione di una band. C’è stata una grande evoluzione e non è che abbiamo non cercato nuovi modi di esprimerci: qui siamo noi alle origini.



Già dal titolo è forte il concetto di libertà.

Noi siamo sempre stati liberi. L’ossessione che abbiamo dentro ci spinge a fare le cose migliori, vogliamo provare a mostrare l’animale migliore che abbiamo dentro. Free Love insegna a essere più liberi, questo è un disco libero.



Libertà oggi è un concetto sbiadito.

Pace e Libertà non dovrebbero mai avere un però accanto.



Cosa dovremmo fare?

Impariamo a sbagliare, a domandarci: riesco a essere libero? Odiamo quel pregiudizio perché è sempre lo stesso da 150 anni. Accettiamo qualsiasi cosa arrivi dagli altri: ai nostri figli non imponiamo la musica, aspettiamo che ci inciampino. Non possiamo restare tutta la vita inchiodati a una sola immagine di se stessi.



L’amore è davvero libero?

Bisogna liberare l’amore: amore non è una canzone a due ma è tutto quello che sta dentro l’essenza dell’umanità. Perché ci sia amore in ogni manifestazione di vita deve esserci un amore spigoloso, quello spigolo d’amore raccontato alle nuove generazioni è vitale.



Bisogna educare l’umanità ad amare quegli spingoli.

Non smussiamo più gli angoli delle canzoni ma ci incastriamo. Luigi Tenco cantava gli spigoli dell’amore. L’uomo è un animale politico, due persone che parlano è politica. Ascoltiamo Uno di Questi Giorni ti Sposerò di Tenco dove racconta il confine tra amore e altro.



Come è nata Congiunzione Astrale con Niccolò Fabi?

Niccolò era al mare a casa mia anni fa, ascoltò una canzone che avevo appena scritto e disse "la canto per gioco": venne una cosa meravigliosa che è rimasta nel cassetto. Poi è arrivato il disco Free Love che poteva contenerla. Una sera eravamo in studio, c’era una festa e ci siamo messi a fare musica, suona il campanello ed era Eugenio Finardi. Non poteva che essere una congiunzione astrale.



Poi c’è Lente con Aiello.

Lo abbiamo incontrato a Sanremo nel 2021: è bello scoprire i talenti e capire come si sono ispirati a noi. Ci sono artisti più giovani di noi che sono cresciuti con la nostra musica.



Come arriva una canzone?

Non mi fido solo di me, mi fido quando una canzone arriva e strazia il sereno. Io vorrei trovarmi pronto in quel momento, passo mesi senza scrivere e poi magari ne nascono dieci in un giorno. Solo Se Sbagli mi è arrivata che stavo guidando, sono sceso dalla macchina e ho cercato un foglio. Per questo dico che l’animale che ti porti dentro è l’assoluta libertà.



La bellezza di Free Love è anche legata al fatto che vi siete presi i vostri tempi?

Il tempo è fondamentale nelle scelte. Quando eravamo a Berlino negli Hansa Studios a marzo e aprile eravamo già pronti: da Berlino abbiamo chiamato la Sugar dicendo che volevamo che il disco uscisse quando potevamo andare a incontrare le persone. Gli instore ci hanno spinto a spostare l’uscita dell’album. Dobbiamo dire grazie al pubblico ci permette di gestire il tempo, non è solo una questione di tempo che passa ma anche di rispetto per gli altri.



Amo molto il senso di sfida e speranza di Fino al Giorno Nuovo.

Parecchi anni fa, in un'intervista, Fabri Fibra disse che gli sarebbe piaciuto fare qualcosa con noi. Dopo tanto tempo è arrivato questo brano. Questo per ribadire il valore del senso del tempo.



È per me il brano più politico.

È paradossale che libertà e amore siano temi da difendere. Sono tutte conquiste ottenute dall’umanità. Quando sentiamo parlare di amore, pace, libertà e diritti come si fa a essere divisi? Come si fa a non volere che un bambino si salvi dal mare. Ci stranisce debba essere un esempio un testo così.

