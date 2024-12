Un nuovo racconto, o meglio tante storie che parlano della sua vita e che rispecchiano quella di tante persone, a teatro in Italia e a Londra. Il coraggio di parlare temi molto personali. La voglia di far ridere e riflettere allo stesso tempo. E i sogni di una cantastorie della contemporaneità, che mai avrebbe pensato tutto questo potesse succedere proprio a lei: abbiamo incontrato Aurora Leone, nei teatri con “TUTTO SCONTATO”, il nuovo analcolico biondo di cui non potrete più fare a meno. La nostra intervista

Incontriamo Aurora Leone su zoom, poche ore dopo il suo rientro a Napoli da Milano, dopo una serata in cui ha riempito la sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini, una delle tante date sold out in tutta Italia (e non solo) del suo nuovo spettacolo “TUTTO SCONTATO”. Forse spettacolo o show comico non è proprio la parola corretta per descriverlo: credo che racconto descriva meglio ciò che Aurora porta in scena completamente da sola. Sì: sul palco con lei ci sono solo alcuni oggetti, ma nulla più. È lei, la cantastorie che ci porta nella sua vita e ci parla di lei, tra risate e anche qualche lacrima (ma di gioia, non disperate). Un racconto ricco di storie che le sono realmente accadute, Aurora fa ridere certo, ma soprattutto riflettere su tanti temi che, oggi come non mai, sono tutt’altro che scontati. Pensiamo al fatto di ringraziare un cameriere quando ci porta un caffè al tavolo: a chi è capitato di vedere persone che prendono la tazzina e non dicono nulla? Ecco, Aurora ci ricorda che dire grazie non costa nulla ma soprattutto è bello. E lo dice senza alzare la voce, facendoci ridere. Cosa, peraltro, difficilissima.

“Sì, è vero: far ridere le persone è complicatissimo” mi dice Aurora nella nostra chiacchierata. “È qualcosa di molto soggettivo e non sai mai se uno spettacolo funziona finché non lo fai davanti a un pubblico: questa è la grande scommessa. Racconto delle storie che appartengono alla mia vita: secondo me la sincerità è sempre un requisito fondamentale per provare empatia, quando racconti delle cose che senti è più facile coinvolgere il pubblico”.