Daddy Yankee, il divorzio dopo 20 anni di matrimonio

Daddy Yankee e Mireddys González divorziano dopo 20 anni di matrimonio. “Con il cuore pieno di rispetto e onestà, voglio condividere alcune importanti notizie sulla mia vita personale”, ha annunciato il 2 dicembre sui social la star portoricana. “Dopo più di due decenni di matrimonio e dopo molti mesi di tentativi di salvare le mie nozze, che mia moglie e io condividiamo, oggi i miei avvocati rispondono alla richiesta di divorzio ricevuta da Mireddys”. Il cantante ha poi definito la sua fede un “rifugio” e una guida attraverso le difficoltà e ha sottolineato il rispetto per la decisione della moglie, nei confronti della quale è grato per i momenti “pieni di benedizioni, valore, e amore” vissuti insieme. La coppia ha tre figli: Yamilet, Jesaaelys e Jeremy. “Questo non è un momento facile, ma capisco che sia parte del mio processo di vita”, ha proseguito. “È il momento di accettare e di andare avanti, e di proteggere la mia stabilità, i miei figli e tutto ciò che è stato costruito in così tanti anni”. Ha infine specificato che non rilascerà ulteriori dichiarazioni sulla questione e ha chiesto di rispettare la privacy della famiglia.